Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne\'de Başladı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında, " Doğu Karadeniz'den Trakya'ya Medeniyet Köprüsü" adlı projenin açılış programı Edirne'de gerçekleştirildi.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Rize İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü proje, okulun konferans salonunda düzenlenen törenle başladı.

Proje kapsamında Edirne'ye gelen Rize İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesinde derslere katılacak, sosyal sorumluluk çerçevesinde Akmercan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ilahi dinletisi sunacak.

Ayrıca öğrenciler, "7 Güzel Adam" arasında yer alan şair Mehmet Akif İnan'ın şiirlerini okuyup müzakere edecek, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ile bir araya gelecek ve Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel el sanatlarını inceleyecek.

Program boyunca öğrenciler, ev sahibi okulun öğrencileriyle sportif etkinlikler düzenleyecek ve Edirne'nin tarihi ile kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.