Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne'de Başladı

Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne\'de Başladı

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Rize ve Edirne'den öğrenciler etkinlikler düzenliyor.

06.05.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında, " Doğu Karadeniz'den Trakya'ya Medeniyet Köprüsü" adlı projenin açılış programı Edirne'de gerçekleştirildi.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Rize İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortaklaşa yürüttüğü proje, okulun konferans salonunda düzenlenen törenle başladı.

Proje kapsamında Edirne'ye gelen Rize İkizdere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesinde derslere katılacak, sosyal sorumluluk çerçevesinde Akmercan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ilahi dinletisi sunacak.

Ayrıca öğrenciler, "7 Güzel Adam" arasında yer alan şair Mehmet Akif İnan'ın şiirlerini okuyup müzakere edecek, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ile bir araya gelecek ve Olgunlaşma Enstitüsünde yöresel el sanatlarını inceleyecek.

Program boyunca öğrenciler, ev sahibi okulun öğrencileriyle sportif etkinlikler düzenleyecek ve Edirne'nin tarihi ile kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Evliya Çelebi, Kültür Sanat, İkizdere, edirne, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:02:48. #7.12#
SON DAKİKA: Medeniyet Köprüsü Projesi Edirne'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.