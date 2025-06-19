Medeniyet Okumaları Projesi Kapanış Töreni - Son Dakika
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Medeniyet Okumaları Projesi Kapanış Töreni

19.06.2025 16:29
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İstanbul'da Medeniyet Okumaları Projesi'nin kapanış töreni yapıldı; kitap sayısı hedefleri belirlendi.

İstanbul Valiliği himayelerinde, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle uygulanan Medeniyet Okumaları Projesi'nin kapanış töreni Zeytinburnu'nda gerçekleşti.

Zeytinburnu Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, medeniyet okumalarının bireysel anlamda bir duruş kazandırması gerektiğini, o duruşun; hakkın, mazlumun yanında, zalimin karşısında olmak olduğunu söyledi.

Her medeniyetin temelinde merkezinde bazı kodların var olduğunu dile getiren Yelkenci, "Bizim medeniyetimizin temelindeki en büyük kodlardan birkaçı adaleti, hakkı, hakkaniyeti üstün tutmak ve insana faydalı olmak. İşte böyle olduğunda hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde kimseye zulmedemez. Bugün Gazze'de olan soykırım olmaz. Çünkü bir Müslüman olarak, bir Müslüman Türk evladı olarak hem bireysel bir duruşumuz olur hem de birlik düşüncesinin eyleme dönüşmesiyle milli bir duruşumuz olur, en nihayetinde Müslümanlar olarak evrensel bir duruşumuz olur ve o zaman iş farklı seyreder." diye konuştu.

Yelkenci, Türk dili eğitiminin önemine ilişkin, "Hem ölçmede ve değerlendirme süreçlerinde hem de derslerin işlenişinde okuma dinleme, konuşma ve yazma becerilerini merkeze alarak ve bunu desteklemek için açık uçlu soruları, yani metin yazarak cevaplanması gereken soruları da tekrar canlandırdık. Buradan çok olumlu sonuçlar bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ise bu yansımaların yanında ana dilimizi, düşünceyi kuran, bilimi kuran ve aynı zamanda bunları kurarak medeniyeti kuran bir yaklaşımla ele aldık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül de programda yaptığı konuşmada, "Toplamda okullarda 6,5 milyon kitap var. Bunu iki katına çıkartma hedefimiz vardı. Dolayısıyla da ilave 6,5 milyon kitap satın alma hedefiyle yola çıktık, 4 milyonunu temin ettik. 2,5 milyonu da bu sene temin edeceğiz. Daha anlayabileceğimiz dilde 100 yılda biriktirdiğimiz kitap sayısı kadar kitabı 2 yıl içerisinde temin edip kitaba erişimi kolaylaştırmak istedik." dedi.

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Gül, "Kütüphane kurmak önemli ama bunun okutulması, bunu doğru yöntemle okutulması, tahlil edilmesi sadece kamu imkanlarıyla ya da kamu mantığıyla olabilecek bir iş değil. Burada sivil toplum kuruluşlarının bizimle birlikte hareket etmesi ve birlikte proje geliştirmemiz bizim yaptığımız işten daha kıymetli. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin medeniyet okumaları bu açıdan önemli." ifadelerini kullandı.

Programda, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yelkenci ve Vali Gül'e Dernek Genel Başkanı Erdem tarafından tablo hediye edildi.

Programa katılanlar başarı ve katılım belgelerinin takdimi yapıldı.

Kaynak: AA

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