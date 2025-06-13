Medicana Saraybosna Hastanesi Açılıyor

Medicana Sağlık Grubu tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılacak hastane gazetecilere tanıtıldı.

Medicana Saraybosna Hastanesi adıyla 18 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak olan hastane binasının tanıtımı için Bosna Hersek'teki medya kuruluşlarının temsilcilerine sunum yapıldı.

Saraybosna'daki hastane binasında gazetecilere açıklama yapan Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, hastanenin iyi hizmet vermesini ve iyi kadrolar oluşturmak istediklerini ifade etti.

Bozkurt, son bir yıldır hastanenin açılması için hazırlık aşamasının sürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Biz Bosna'ya gelirken, yabancı bir ülkeye gittiğimizi hissetmiyoruz, ortak bir kültürümüz var. Bosna Hersek'in nüfusu 3,5 milyon civarında, Türkiye'de yaşayan Bosna kökenli insan sayısı 2,5 milyon. Biz buraya ismimizi kazımaya geldik, Bosna'da sağlığa neler katabiliriz bunun peşindeyiz."

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya ise Bosna Hersek'i kendilerinden bir coğrafya olarak gördüklerini söyledi.

Hastanenin Bosna Hersek'te istihdama da katkı sağlayacağını ifade eden Özkaya, "Bu hastanede 80'e yakın hekimimiz görev yapacak. Türkiye'den de gelecek ve branşında en üst düzeyde hizmet verecek hekimler, bu coğrafyanın eksikliklerini gidermeye çalışacak." dedi.

Medicana Saraybosna Hastanesi Genel Müdürü Sedat Ziyade de gazetecilere hastanenin bölümlerini gezdirdi.

Saraybosna'daki hastanede beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, kalp-damar cerrahisi gibi birçok alanda sağlık hizmeti verilecek.