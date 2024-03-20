Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 204 projeyi tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 204 projeyi tanıttı

Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 204 projeyi tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve 204 projenin tanıtımını yaptı. Sekmen, projeler arasında Konaklı bölgesinde 6 bin 500 yataklı bir kayak merkezi oluşturma ve içme suyu fiyatlarında yüzde 15 indirim yapma müjdesini verdi.

20.03.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve 204 projenin tanıtımını yaptı.

Sekmen, merkez Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, 10 yıl önce kentte göreve geldiğini söyledi.

İnsana hizmet etmenin önemini vurgulayan Sekmen, "Durmadık yorulmadık, her türlü zorluğun üstesinden yine sizlerin dua ve desteğiyle gelmeye gayret ettik. Erzurum olduk, Erzurum'la yattık, Erzurum'la kalktık. Çünkü bizim Erzurum'dan başka bir göz ağrımız olmadı, olmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de temelini attığı gönül belediyeciliğini ilke edinerek İstanbul ve Erzurum'da vatandaşlara hizmetkar olduğunu dile getiren Sekmen, "Bizim başarı hikayemizde teşkilat mensuplarımıza, ittifakımızın ortaklarına ilgi alaka ve her zaman minnet ve vefa vardır. Biz 10 yılda şehrimizi dört başı mamur hale getirmeye büyük gayret gösterdik. Köyünden ilçesine, ilçesinden şehrine hizmet etmeye gayret ettik. Hamdolsun bu hizmeti yapmanın gururunu ve kıvancını yaşıyoruz." diye konuştu.

Hizmet ederken sadece belediye imkanlarıyla değil, aynı zamanda şehrin Cumhur İttifakı'nın liderleri, bakanlar ve milletvekillerinin destekleriyle hizmet ettiklerini vurgulayan Sekmen, şöyle devam etti:

"Bu şehri bir yandan değiştirip dönüştürmeye, bir yandan da büyütmeye gayret gösterdik. Hamdolsun, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Geçtiğimiz dönemde ne vadettiysek yüzde 90 gerçekleştirdik. Bu yeni dönemde inşallah yeni bir hamleyle yeni bir yola çıkıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği çok farklı bir anlam ifade ediyor. Önce bizleri seçenlere hürmet ve saygıda kusur göstermemek. Çünkü biz vekil, bizi seçen sizler asilsiniz. Sizlerin arzuları istekleri doğrultusunda bu hizmetleri yürütme görevimiz var."

Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlüne girmek ve hayır dualarını almanın temel şiarları olduğunu işaret eden Sekmen, 5 yıl önce söylediklerini unutanlardan olmadıklarını söyledi.

Erzurum'da bir Davos oluşturma gibi hayalinin olduğunu ifade eden Sekmen, bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 5-10 yatırımcı gönderdiğini belirtti.

"Yeni oteller, yeni kayak bölgesi oluşturacağız"

Konaklı bölgesinde bir proje geliştirdiklerini anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Hemen seçimden sonra bu projeye başlıyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz ilk etapta 6 bin 500 yataklı bir kayak merkezi oluşturmak. Hedefimiz çok daha büyük ama ilk etap başlayacağız. Kademe kademe gideceğiz. Burada Konaklı köyümüz var. Belki o köyü yeniden imar edeceğiz. Burada peyniri, yağı ve helvası gibi üretilen ürünleriyle oteller bölgesinin ihtiyacını buradan karşılayacağız. Şehirden Palandöken'e teleferik, yine Palandöken'den Konaklı'ya teleferik bağlantısı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız konuşmasında bu vaadi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da yatırım programına girdi. Orada ilan etti. Biz sadece 4-5 ay bu otelleri yaptırmayacağız. Palandöken ile Konaklı'da 12 ay boyunca dağlarda yürüyüş yolları, dağ bisikleti ve yayla hizmetlerini devam ettireceğiz. Yeni oteller, yeni kayak bölgesi oluşturacağız."

Sekmen, kenti 5 ayak üzerinde kalkındırmaya devam edeceklerini aktararak, ardından yapacaklarını 204 projeyi tanıttı.

Programa AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Sekmen, projelerini tanıttığı sırada, kentteki içme suyunun fiyatında yüzde 15 indirim yapacakları müjdesini verdi.

Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Konaklı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 204 projeyi tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı
    17:51 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı Medya Mensuplarına Kapılarını Açtı

    Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde düzenlenen 2024 Vancouver Uluslararası Otomobil Fuarı, medya mensuplarına ön gösterim için kapılarını açtı. Fuar, otomobil tutkunlarına son teknoloji araçları ve yenilikleri sunmayı hedefliyor.

  • Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Tabip Teğmen Hulusi Elçi Bingöl'de Defnedildi
    17:46 Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Tabip Teğmen Hulusi Elçi Bingöl'de Defnedildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırıda şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin cenazesi Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı camiye getirilirken ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı ve şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi helallik alındıktan sonra defnedildi.

  • Eski Vali Ahmet Pek, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası bulunan gaybubet evinde yakalandı
    17:45 Eski Vali Ahmet Pek, FETÖ üyeliği suçundan hapis cezası bulunan gaybubet evinde yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek'in saklandığı gaybubet evinde yakalandığı bildirildi. Pek, terör örgütünün önemli isimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

  • Bursa'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
    17:44 Bursa'da Motosiklet Kullanırken Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

    Bursa'nın Yenişehir ilçesinde motosiklet kullanırken silahla ateş eden şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli, ruhsatsız tabancayla birlikte jandarmaya teslim edildi ve adliyeye sevk edildi.

  • AKM, Rusya BraVo Ödülleri'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi
    17:44 AKM, Rusya BraVo Ödülleri'nde En İyi Konser/Tiyatro Mekanı seçildi

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM), uluslararası prestije sahip Rusya BraVo Ödülleri'nde 'En İyi Konser/Tiyatro Mekanı' ödülüne layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. AKM, yeni yüzüyle 29 Ekim 2021 tarihinde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı ve bugüne kadar 3 bin 123 etkinliğe ve 2 milyon 700 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti
    17:41 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirtti

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi ile kavga etmek istediğini belirterek, 'Seninle emekliler için emekçiler için kavga edeceğim' dedi. Özel, yapılan haksızlıklar karşısında 'kışkırtmaya' devam edeceğini ve kavgayı emekliler, emekçiler ve esnaf için vereceğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız
    17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemize bağlıyız

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da yaptığı konuşmada, çalışanları, memurları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkelerine bağlı olduklarını belirtti. Ayrıca, deprem çalışmaları için 1 trilyon lira kaynak tahsis ettiklerini ve vatandaşları konteynerden kurtarıp evlerine yerleştirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade etti. Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve dayanışma beklediğini de vurguladı.


17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler Ateşe benzin döken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok sert sözler
15:25 Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı Mahalle sucusu, yıllarca çocuklara tecavüz etti ve kayıt altına aldı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:25 Yalova’daki depremin ardından, “Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir“ uyarısı Yalova'daki depremin ardından, "Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabilir" uyarısı
15:02 Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 17:52:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak 204 projeyi tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement