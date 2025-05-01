Mehmet Türkmen'in Anneden Anlamlı Mesaj

(ANKARA)-Ev hapsinde olduğu için 1 Mayıs kutlamalarına katılamayan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Annem benim yerime 1 Mayıs'a katılmış. Kırk yıldır 'aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir' diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün' dedi.

Gaziantep'te düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin valilik tarafından yasaklanmasının ardından 14 Şubat'ta gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 36 gün tutukluluğunun ardından hakkında ev hapsi kararı verilen BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bu yıl 1Mayıs'a katılamadı.

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı annesinin alandan konuşmasını paylaşarak kendisinin yerine bu sene annesinin kutlamalara katıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Annem benim yerime 1 Mayıs'a katılmış Kırk yıldır 'aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir' diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün! Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım"

Anne Türkmen de, 1 Mayıs miting alanında yaptığı konuşmada, "Bir Mehmet Türkmen gider bir Mehmet Türkmen gelir. Mehmet Türkmen hırsız değildir, Mehmet Türkmen'e kim elini uzatırsa onu allaha havale ediyorum" ifadelerini kullandı.