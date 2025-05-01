Mehmet Türkmen'in Anneden Anlamlı Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Türkmen'in Anneden Anlamlı Mesaj

Ev hapsindeki Türkmen, annesinin 1 Mayıs'a katıldığını duyurdu ve mesajı paylaştı.

01.05.2025 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)-Ev hapsinde olduğu için 1 Mayıs kutlamalarına katılamayan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Annem benim yerime 1 Mayıs'a katılmış. Kırk yıldır 'aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir' diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün' dedi.

Gaziantep'te düşük ücret dayatmasına karşı başlatılan eylemlerin valilik tarafından yasaklanmasının ardından 14 Şubat'ta gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, yeniden gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. 36 gün tutukluluğunun ardından hakkında ev hapsi kararı verilen BİRTEK-SEN (Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Mehmet Türkmen bu yıl 1Mayıs'a katılamadı.

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı annesinin alandan konuşmasını paylaşarak kendisinin yerine bu sene annesinin kutlamalara katıldığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Annem benim yerime 1 Mayıs'a katılmış Kırk yıldır 'aman oğlum, kurban olayım, artık uğraşma, başına bir iş gelir' diyen annemi de meydanlara düşürdünüz ya, artık siz düşünün! Mehmet Türkmen sana kurban olsun Eşxanım"

Anne Türkmen de, 1 Mayıs miting alanında yaptığı konuşmada, "Bir Mehmet Türkmen gider bir Mehmet Türkmen gelir. Mehmet Türkmen hırsız değildir, Mehmet Türkmen'e kim elini uzatırsa onu allaha havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mehmet Türkmen, Sosyal Medya, Politika, Ev hapsi, 1 Mayıs, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Türkmen'in Anneden Anlamlı Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:41:03. #7.12#
SON DAKİKA: Mehmet Türkmen'in Anneden Anlamlı Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.