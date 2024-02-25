Mekke-i Mükerreme\'de "Kandil Özel Programı" düzenlendi

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Kutsal şehir Mekke-i Mükerreme'de, Cidde Din Hizmetleri Ataşeliği ve Mekke Umre Ekip Başkanlığı tarafından Berat Kandili münasebetiyle "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz, Ticaret Ataşesi Oğuz Şahin, İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer, Cidde Muavin Konsolosu Zeynel Abidin Kılıç, Mekke Umre Ekip Başkanı Ramazan Tüzün, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Ekrem Olgun ve Latif Akça, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları Mahmut Dilek ve Zahir Doğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, Mardin İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Taif ve Cidde'deki Türk Okulu yöneticileri, din görevlileri, öğretmenler ve yaklaşık 750 umreci ile Mekke, Cidde ve Taif'te ikamet eden bazı Türk vatandaşları katıldı.

Din Hizmetleri Ataşesi Oğuz, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yaptı.

Oğuz, "Berat, Yüce Yaradan'ın affına layık olabilmek için yaratılanı affetme günüdür zira Allah'tan af dileyen, affedici olmalıdır. Bu konuda kendimize çekidüzen vermeli, eşimize, çocuklarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza ve tüm insanlığa karşı affedici olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Berat'ın kırılan kalpleri onarma, kin ve nefret duygularını silip atma zamanı olduğunu belirten Oğuz, kandili fırsat bilerek iç dünyalara doğru manevi yolculuk yapma ve tövbe etme teşvikinde bulundu.

Türk milletinin ve tüm alem-i İslam'ın Berat Gecesi'ni tebrik ettiğini söyleyen Oğuz, "Bu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli, özellikle de Gazzeli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim." dedi.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Ünal ise programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edip, katılımcıların kandillerini tebrik ederek "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kaldırılan ellerin boş çevrilmeyeceği böyle mübarek bir geceye bizi kavuşturan Allah'ımıza hamdüsenalar olsun." ifadesini kullandı.

Ünal, Müslümanların birlik ve beraberliğinin sağlanması, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki zulmün ve Mescid-i Aksa'nın işgalinin son bulması için dua etti.

Program din görevlilerinden oluşan koronun ilahi, sala ve tesbihat okumasıyla devam etti.

Program sonunda, Din Hizmetleri Ataşesi Oğuz tarafından şehitler, gaziler, Filistin ve Gazze ile 6 Şubat depreminde vefat edenlerin ruhlarına okunan yüzlerce hatimin duası yapıldı.

Ayrıca Din Hizmetleri Ataşeliği ve Medine Umre Ekip Başkanlığı tarafından Medine Finda Otelinde Kandil Özel Programı benzer etkinliklerle icra edildi.