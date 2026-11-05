Mekke'ye yürüyerek gitmek üzere Berlin'den çıkan Lemke, Çorlu'da konakladı - Son Dakika
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Mekke'ye yürüyerek gitmek üzere Berlin'den çıkan Lemke, Çorlu'da konakladı

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Mekke\'ye yürüyerek gitmek üzere Berlin\'den çıkan Lemke, Çorlu\'da konakladı
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Berlin'den 2 Ağustos'ta yola çıkan 42 yaşındaki Andreas Lemke, Mekke'ye yürüyerek hac yolculuğunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürdürüyor. Lemke, yolculuğunun 6 ila 8 ay sürmesini beklediğini ve Türkiye'den sonra Suriye üzerinden Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Müslüman olduktan sonra Umar adını alan Andreas Lemke'nin, Almanya'nın başkenti Berlin'den Mekke'ye yürüyerek gitmek üzere çıktığı hac yolculuğu sürüyor.

Berlin'den 2 Ağustos'ta yola çıkan 42 yaşındaki Lemke, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mola vererek bir otelde konakladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lemke, 17 yaşında İslamiyet'i seçtiğini söyledi.

Allah'a olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini belirten Lemke, geçen yıl kasım ayında yaşadığı kişisel değişimlerin ardından Mekke'ye yürüyerek gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Almanya'dan sonra Polonya, Çekya, Slovakya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye ulaştığını anlatan Lemke, yolculuğunun toplamda 6 ila 8 ay sürmesini beklediğini söyledi.

Türkiye'den sonra Suriye üzerinden Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini aktaran Lemke, Suudi Arabistan'daki güvenlik koşulları ve yürüyüş izinleri konusunda yetkililerle görüşmesi gerektiğini ifade etti.

Yolculuğun kendisi için manevi bir anlam taşıdığını dile getiren Lemke, şunları söyledi:

"Bir gün aklıma Mekke'ye yürüyerek gitmek geldi. Bu, hayatımda verdiğim en güzel karardı. Ben bu yola sadece dini bilgi öğrenmek için çıkmadım. Bu yolculuk benim için Allah'a yakınlaşma yolculuğu. İki gün boyunca ormanda tek başına kaldığında, suyun olmadığında, ne yapacağını bilmediğinde Allah'a dua ediyorsun. Sonra hiç beklemediğin bir anda bir kolaylık geliyor. Ben bu yolculuktan manevi olarak almak istediğim birçok şeyi şimdiden aldım. Daha Mekke'ye ulaşmadım ama içimde çok şey değişti."

Lemke, yolculuk sırasında zaman zaman zorlandığını, ilk günlerde ayaklarında su toplaması nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini, telefonunun bozulması üzerine günlerce iletişim kuramadığını anlattı.

Yol boyunca farklı ülkelerde insanlarla karşılaştığını, kimi zaman misafir edildiğini, kimi zaman da konaklayacak yer bulmakta zorlandığını anlatan Lemke, sade bir yaşamla yolculuğunu sürdürdüğünü kaydetti.

Oyunculuğu bırakarak yola çıktı

Almanya'da televizyon projelerinde oyunculuk yaptığını belirten Lemke, dini inançları nedeniyle mesleğini bıraktığını ve sosyal medya hesaplarını kapattığını söyledi.

Lemke, yolculuğuyla İslam'ın sevgi, merhamet ve hoşgörü dini olduğunu anlatmak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz insanları camilerden uzaklaştırmak yerine yeniden camilere kazandırmalıyız. Bir insan camiye geldiğinde onu hemen yargılamak yerine yanımıza oturtalım, bir bardak çay ikram edelim. İslam'ı sevgiyle, sabırla ve merhametle anlatalım. Farklı mezheplerin ve ibadetlerde farklı görüşlerin bulunduğunu öğrenmeli, meşru görüş ayrılıklarına saygı göstermeliyiz."

Mekke'den döndükten sonra Türkiye'ye yerleşerek evlenmek ve düzenli bir hayat kurmak istediğini dile getiren Lemke, yetim çocukların barınabileceği, eğitim alabileceği ve yemek yiyebileceği bir merkez kurmayı hayal ettiğini kaydetti.

Lemke, bu merkezde cami, aşevi ve Kur'an okulu da bulunmasını istediğini aktararak, "Artık sadece kendim için yaşamak istemiyorum. Allah'ın bana verdiği imkanlarla başka insanlara da faydalı olmak istiyorum. Berlin'den Mekke'ye yürümek sadece bir başlangıç. Benim asıl istediğim, hayatımın geri kalanını Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamak." ifadelerini kullandı.

Yolculuğunun sonunda yaşadıklarını kitaplaştırmayı da planlayan Lemke, hac zamanına kadar Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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