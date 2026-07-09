Meksika, ABD\'de Göçmene Yönelik Şiddete Tepki Gösterdi

MEKSİKO, 9 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo'nun ABD'nin Houston kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nden bir görevli tarafından vurularak öldürülmesinin ardından "yasal önlemler" alacaklarını söyledi.

Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'deki Meksikalı göçmenlere yönelik kötü muameleye sert tepki gösteren Sheinbaum, Meksika'nın geleneksel diplomatik notaların ötesine geçmesi gerektiğini belirtti.

Sheinbaum "ABD'de bulunan vatandaşlarımıza kötü muamele edilmesine izin vermemek için diplomatik notaların ve Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu nezdinde dile getirdiğimiz konuların ötesinde adımlar atmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle başka önlemleri de değerlendiriyoruz" dedi.

Mart ayında bir başka göçmenin ölümünün ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi aleyhine toplu dava açılmış, Sheinbaum hükümeti de Meksikalı göçmenlerin haklarını korumaya yönelik girişimler kapsamında davaya müdahil olmuştu.

Sheinbaum son olayın ardından benzer trajedilerin önlenmesi ve ABD'deki Meksikalı göçmenlerin güvenlik ve onurunun korunması amacıyla hukuki girişimlere öncelik vereceklerini ifade etti.