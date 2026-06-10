Meksika-ABD Güvenlik Görüşmeleri - Son Dakika
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Meksika-ABD Güvenlik Görüşmeleri

Meksika-ABD Güvenlik Görüşmeleri
10.06.2026 13:20
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Meksika, sınır güvenliği ve göç konularında ABD ile işbirliğini güçlendirmek için görüşecek.

MEKSİKO, 10 Haziran (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanı Roberto Velasco, sınır güvenliği, kolluk ve göç gibi kilit önemdeki konularda ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla bu hafta ABD ile görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Velasco salı günkü basın toplantısında, iki tarafın güvenlik çalışma gruplarının, sınır güvenliği, fentanil kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı finansman konularında işbirliğini ilerletmek üzere cuma günü başkent Meksiko'da bir araya geleceğini belirtti.

Velasco pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki anlaşmaya yönelik müzakereler de dahil olmak üzere ikili ilişkilere ilişkin önemli konularda diyaloğu güçlendirmek üzere yüz yüze bir görüşme gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını da ifade etti.

Meksika ve ABD, son aylarda ikili ilişkilerde öne çıkan sınır güvenliği, göç ve fentanil kaçakçılığıyla mücadele konularında görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kaynak: Xinhua

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