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Meksika'da silahlı saldırı: 12 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da silahlı saldırı: 12 genç hayatını kaybetti

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde düzenlenen bir partiye yapılan silahlı saldırıda 12 genç öldü, 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis soruşturma başlattı. Guanajuato, Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden biri olarak biliniyor.

Meksika\'da silahlı saldırı: 12 genç hayatını kaybetti
18.12.2023 - 07:33,
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen partiye katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Salvatierra Belediye Başkanı German Cervantes, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.

Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato'da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.

Kaynak: AA
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