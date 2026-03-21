Meksika\'dan Küba\'ya İnsani Yardım Gönderimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Sheinbaum, Veracruz'dan yola çıkan gemi ile Küba'ya yardımların ulaştığını açıkladı.

MEKSİKO, 21 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, insani yardım malzemeleriyle yüklü bir geminin daha ülkenin doğusundaki limanı Veracruz'dan Küba'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, "Meksika hükümetinin gönderdiği bir insani yardım gemisi daha Küba adasına doğru yola çıktı. Bu sevkiyat bizim hazırladığımız destekleri, hükümetin ayni bağışlarını ve Meksika halkının dayanışma için Veracruz'a getirdiği yardımları içeriyor" dedi.

Sheinbaum, "Küba halkına destek vermeyi sürdüreceğiz ve an itibarıyla hayati önem taşıyan yakıt ihtiyacını Meksika'yı olumsuz etkilemeyecek formüllerle karşılamanın yollarını arayacağız" diye konuştu.

Meksika'nın bu desteğinin, on yıllardır süren ve ülkenin gelişimini kısıtlayan ekonomik abluka altındaki Küba'ya yönelik köklü bağlılığın bir yansıması olduğunu yineleyen Sheinbaum, ülkesinin kendi kaderini tayin ilkesine olan desteğini ve dış müdahalelere karşı net duruşunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:30:58. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.