Meksika Devlet Başkanı, Ortadoğu'daki Gerilimi Yatıştırmak İçin BM'ye Çağrıda Bulundu

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MEKSİKO, 16 Nisan (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Birleşmiş Milletler'in Ortadoğu'daki gerilimi yatıştırmak için daha fazla önlem alması gerektiğini belirterek, çatışmalara barışçıl bir çözüm bulunması çağrısını yineledi.

Lopez Obrador Pazartesi günkü olağan basın toplantısında İsrail'e, İran'ın düzenlediği misilleme saldırısına karşılık vermekten kaçınma çağrısı yaptı.

Lopez Obrador, Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bırakın her şey olduğu gibi kalsın. Aksi takdirde çatışma tırmanır" ifadelerini kullandı.

Meksika'nın tutumunun bir çatışmada taraflardan herhangi birini kınamamak ve savaşı sona erdirmek için diyalog aramak olduğunu yineleyen Lopez Obrador, öncelikli hedefin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlamak olduğunu belirtti.

Devlet başkanı, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada yayımladığı bir mesajda savaşın kimseye fayda sağlamadığını ve siyasetin şiddetli çatışmalardan kaçınmak için icat edildiğini söylemişti.