Meksika, Google'a yasal uyarıda bulundu - Son Dakika
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Meksika, Google'a yasal uyarıda bulundu

Meksika, Google'a Körfez'in adını değiştirmemesi için yasal yollarla başvuracaklarını bildirdi.

18.02.2025 13:50
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MEKSİKO, 18 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google arama motoruna ikinci bir mesaj göndererek harita uygulamasında Meksika Körfezi'nin adının eski haline döndürülmemesi halinde yasal yollara başvuracakları konusunda uyarıda bulundu.

Sheinbaum, pazartesi günü başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında Google'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesine uyarak tüm Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmeye hakkı olmadığını söyledi.

Trump'ın kararnamesinin sadece ABD'nin kıta sahanlığı için geçerli olduğunu hatırlatan Sheinbaum, Meksika ve Küba'nın da körfezde karasularının bulunduğunu vurguladı ve bu nedenle dünya genelinde harita hizmetleri sunan arama motorunun tüm körfezin adını değiştirme yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Sheinbaum, "Google'ın yanıtını bekleyeceğiz, yanıt gelmezse mahkemeye başvuracağız" dedi.

Devlet Başkanı, Google'ın Meksika hükümetine verdiği ilk yanıtı yüksek sesle okudu. Uluslararası antlaşmaların dışında özel bir şirket olduğunu belirten Google, yanıtında ABD'deki kullanıcılar için Amerika Körfezi, Meksika'daki kullanıcılar için Meksika Körfezi, dünyanın geri kalanı içinse her iki ismi birden kullanmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

Sheinbaum, "Biz aynı fikirde değiliz. Meksika hiçbir koşulda ulusal topraklarının bir kısmını içeren ve kendi yetki alanında olan herhangi bir coğrafi bölgenin yeniden adlandırılmasını kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Google'a gönderilen ikinci mesajı da yüksek sesle okudu. Mesajda Meksika'nın talebine dayanak teşkil eden tarihi ve hukuki veriler yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Meksika, Google'a yasal uyarıda bulundu - Son Dakika

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