Meksikalı Sanatçı İsrail Ayrım Duvarı Önünde Sembolik Bir Eylem Gerçekleştirdi

Meksikalı sanatçı Estefania Vega, İsrail güçlerinin "Gazze Şeridi'nde soykırım, Batı Şeria'da ise etnik temizlik savaşı yürüttüğünü" belirterek, İsrail ayrım duvarı önünde "barışı kırmak için" sembolik bir eylem gerçekleştirdi.

Meksikalı sanatçı, İsrail işgali altındaki Filistin halkının içinde bulunduğu koşullara ilişkin bir "itiraz ve şikayet" mesajı olarak Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail'in ayrım duvarı önünde sanatsal performanslar sergiledi.

Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiya askeri kontrol noktasındaki ayrım duvarının yakınındaki gösterisinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Meksikalı sanatçı Vega, "Meksika'dan Filistin'e, daha fazla duvara, daha fazla sınıra, daha fazla ırkçılığa hayır, daha fazla işgale hayır." ifadelerini kullandı.

"İşgalci İsrail Gazze Şeridi'nde soykırım, Batı Şeria'da ise etnik temizlik savaşı yürütüyor." diyen Vega, yaptığı sanatsal gösteriye ilişkin şunları söyledi:

"Dansa benzer bir performans sergiliyorum. Gösterimde duvarda bir çatlak arıyor ve zeytin ağaçları duvarı kırıncaya kadar zeytin çekirdekleri ekerek bu çatlağı kırıp nasıl içeri girebileceğimi gösteriyorum. Çünkü zeytin ağaçları bir çıkış yolu bulmak için her yolu arayan ağaçlardır.Yaptığım şey, duvarı kırmak ve herhangi bir şekilde onu aşmak için sembolik bir eylem."

Vega, söz konusu gösteriyle Filistin halkıyla dayanışmak ve dünyaya bir mesaj iletmek istediğini belirterek, yakın zamanda Filistinlilerin çektikleri acının son bulmasını ümit ettiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki Özgürlük Tiyatrosu ile birlikte "Nekbe... Bir Bedenin Hafızası" adlı gösteriye katılmak üzere, 2 Ekim'de Batı Şeria'ya geldiğini aktaran Sanatçı, ancak; İsrail güçleri tarafından Cenin'e defalarca yapılan baskınlar nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremediğini söyledi.

Filistin'i ilk kez 2018'de ziyaret ettiğini ifade eden Vega, mülteci kamplarındaki Filistinlilerle röportajlar yaptığını ve acılarını dinlediğini hatırlattı.

Vega, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sonrası, Batı Şeria'daki saldırılarının artmasıyla birlikte, Uluslararası Filistin Halkını Destekleme Örgütü ile bir proje üzerinde çalıştığını belirterek, "İşgalin oluşturduğu farklı duvarların olduğunu, bu işgalin sona ermesi ve bu duvarın yıkılması gerektiğini anladım." dedi.

İşgal şiddeti ve etnik temizlik

Meksikalı sanatçı Vega, Batı Şeria'da bir müddet yaşadığını ve İsrail'in Filistin halkına uyguladığı ve "çok iğrenç" olarak nitelendirdiği şiddeti yakından yaşadığını söyledi.

"Dünyaya Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledik. Ama Batı Şeria'da etnik temizlik görüyoruz. İsrail hükümeti tarafından uygulanan korkunç ve sistematik bir temizlik. İnsani perspektifle birleşmemiz gerekiyor." diyen Vega, insanlık için dayanışma olarak Meksika'daki gösteriler de dahil binlerce gösteri düzenlemenin iyi bir adım olduğunu ve bu yolun da dünyanın olup bitenlere bakmasını talep etmenin bir yolu olduğunu vurguladı.

"Şiddete maruz kaldım ve tehdit edildim"

Vega "Ülkemizin hükümetinden bu (İsrail saldırganlığı) bitene kadar bir şeyler yapması için ilişkileri kesmesini istiyoruz. Bu bir dayanışma jestidir. Filistinlilerin karşı karşıya olduğu şiddeti dünyaya anlatmamız da önemli. Burada onların yanındayız ve susturma girişimlerinin tam ortasında yaşıyoruz. Çünkü pek çok gazeteci ve pek çok aktivist öldürüldü. Ben de Filistin'e verdiğim destekten dolayı şiddete maruz kaldım ve tehdit edildim." şeklinde konuştu.

İsrail medyasının kendisini terörizmle suçladığını ve yerleşimcilerden kendisine saldırıp sınır dışı etmelerini istediğini belirterek, "Burada insanların nasıl yaşadığını çok zor bir şekilde deneyimledim. Bana korkup korkmadığımı sorarsanız, sanırım korkuyordum ama bu mantıksız bir korku değil, yalnızca hayatta kalma korkusuydu." dedi.

"Benzer şiddete tanık olmadım"

Meksikalı sanatçı, Filistin halkına "koşulsuz" destek verdiğini vurgulayarak, Filistinlilerin yaşadığı şiddete başka bir yerde tanık olmadığını söyledi.

Sanattan elinden geldiğince Filistin'e desteği sürdüreceğini ifade eden Meksikalı sanatçı Estefania Vega, şunları kaydetti:

"Ben sanatımı Filistin halkının iyiliği için kullandım. Filistinlilerden ve herkesten tek isteğim sessiz kalmamaları. Bizi susturmak istiyorlar. Yapmak istedikleri de bu. Daha fazla bir şey yapmayalım, sesimizi yükseltmeyelim, kavga etmeyelim diye korkmamızı istiyorlar!."