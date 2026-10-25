Meksiko\'da Paseo de la Reforma Caddesi Ölüler Günü öncesi ışıklandırıldı

Meksiko'da Paseo de la Reforma Caddesi Ölüler Günü öncesi ışıklandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ölüler Günü yaklaşırken Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Paseo de la Reforma Caddesi, ışıklı sanat enstalasyonlarıyla aydınlatıldı. Cadde, bu düzenlemeyle Ölüler Günü öncesi ışıklı bir görünüme kavuştu.
MEKSİKO, 25 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Paseo de la Reforma Caddesi, Ölüler Günü yaklaşırken ışıklı sanat enstalasyonlarıyla aydınlatıldı.
Kaynak: Xinhua
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