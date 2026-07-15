Avustralya\'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Avustralya'nın Melbourne kentinde şehitler anısına programlar düzenlendi.

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu, Broadmeadows Türk İslam Merkezi ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Melbourne Bölge Başkanlığınca düzenlenen programlarda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

Melbourne Başkonsolosluğundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olanlar ile hayatını kaybeden gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öğle namazı öncesinde Broadmeadows Türk İslam Merkezi Camisi'nde düzenlenen programda da Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

UID Melbourne Bölge Başkanlığınca düzenlenen programda ise 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yurt içinde ve yurt dışında darbe girişimine karşı ortaya koyduğu duruşu anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Programlarda konuşan Melbourne Başkonsolosu Doğan Ferhat Işık, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını ifade etti.

UID Melbourne Bölge Başkanı Ali Yıldırım da 15 Temmuz'da yaşananların yalnızca bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "O gece yaşananlar, aynı zamanda milletimizin iradesine, demokrasisine ve devletimizin anayasal düzenine yönelmiş ciddi bir tehditti." dedi.

Program, başta 15 Temmuz şehitleri ve hayatını kaybeden gaziler olmak üzere tüm şehit ve gaziler için edilen duayla sona erdi.