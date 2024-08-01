Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Belediyenin SGK borcu yok - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Belediyenin SGK borcu yok

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediyenin SGK borcu olmadığını belirterek, yapılandırma gibi çözüm önerileri beklediklerini söyledi. Subaşı ayrıca, sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yaşatma politikalarını sürdüreceklerini ve hayvanları aşılayıp kısırlaştırarak doğaya bırakacaklarını ifade etti.

01.08.2024 10:05  Güncelleme: 11:14
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: ÜNAL AYDIN

(BURDUR) -Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediyenin SGK borcu olmadığını belirterek, "Ama şirketimizin var her belediyede olduğu gibi. Bununla ilgili aslında doğru çözüm önerileri bekliyoruz. Yapılandırma gibi. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz ki Kilis, Adıyaman, Kütahya, Afyon AK Parti belediyelerindeydi. ve o zaman bu kesintiler asla yapılanmadı. ve ödeme de alınmadı. Bugün bu CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaktan başka hiçbir şey değil" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin SGK borcu ile ilgili yaptığı açıklamaları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bilecik Belediyesi'nin SGK borcunun bulunmadığını belirten Subaşı, şöyle devam etti:

"Çok tatsız konular. Çünkü CHP'li belediyeler olarak bugün yerel yönetimleri hep birlikte yönetmekteyiz. ve yerel yönetimlere geldiğimiz günden bugüne zaten sürekli kısıtlama tedbirleriyle biz hizmet edemeyelim diye bir çaba var maalesef ki. ve çok da zorlanıyoruz. Evet Bilecik Belediyesi olarak bizim belediyemizin SGK borcu yok. Ama şirketimizin var. Her belediyede olduğu gibi. Bununla ilgili aslında doğru çözüm önerileri bekliyoruz. Yapılandırma gibi. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz ki Kilis, Adıyaman, Kütahya, Afyon AK Parti belediyelerindeydi. ve o zaman bu kesintiler asla yapılanmadı. ve ödemede alınmadı. Bugün bu CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamaktan başka hiçbir şey değil. Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Biz de hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşuyoruz açıkçası. ve hizmet etmeye de devam edeceğiz her ne olursa olsun. Ama elbette Cumhurbaşkanı'ndan daha yapıcı, yapılandırıcı çözüm önerileri bekliyoruz."

"Hayvanlarımızı yaşayacak, aşılayacağız, kısırlaştıracağız ve tekrar doğaya onları bırakmaya devam edeceğiz"

Subaşı, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya ilişkin de şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili biliyorsunuz ki CHP Grup Başkan Vekillerimiz, Genel Başkanımız gerekli açıklamayı yaptılar. Bizim politikamız nettir. Biz yaşatmaktan yanayız. Hayvanlarımızı yaşayacak, aşılayacağız, kısırlaştıracağız ve tekrar doğaya onları bırakmaya devam edeceğiz. Bizden hiç kimse anlamının değişmediği takdirde o kelimeleri değiştirip ötanazi gibi kavramları beklemesin. Bizler daha farklı yaptırımlar bekliyoruz açıkçası. Hem yaşamı onlara bırakmak istiyoruz hem ekolojik sistemin normal devam ettirme çabasındayız. Ama tabii ki görmüyor, duymuyor değiliz saldırıları. İşte bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Onların doğasını çünkü biz katleden durumdayız. Bunlarla ilgili çözümler üretmekteyiz. CHP'nin bununla ilgili çok güzel önerileri oldu. Ben bunları defalarca tekrarlanan durumları bir daha tekrar ayrıcasında elbette değilim. Ama bu bir çözüm değil. Elbette ki biz yaşatmaya devam edeceğiz. Köpeklerimizi, kedilerimizi alacağız, kısırlaştıracağız, aşılayacağız ve doğal yaşam ortamlarını geri bırakmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Belediyenin SGK borcu yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: Belediyenin SGK borcu yok - Son Dakika
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