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Melenchon: Gazze'de Telafisi Olmayan Bir Katliam Yaşandı - Son Dakika
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Melenchon: Gazze'de Telafisi Olmayan Bir Katliam Yaşandı

Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayarak, telafisi olmayan bir katliam yaşandığını ifade etti. Melenchon, Güney Afrika'nın açtığı davanın duruşmasını izledikten sonra yaptığı açıklamada, büyük ülkelerin sessiz kalmasını eleştirerek, İsrail'e yönelik yaptırımların alınmamasını utanç verici olarak nitelendirdi. Melenchon, Gazze'de soykırım riski olduğu sonucuna varılması halinde bu durumun İsrail hükümetine önemli siyasi ve hukuki sonuçları olacağını belirtti ve herkesi Filistin davasını desteklemeye çağırdı.

Melenchon: Gazze\'de Telafisi Olmayan Bir Katliam Yaşandı
11.01.2024 - 21:39,
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Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi Jean-Luc Melenchon, Gazze'de telafisi olmayan bir katliam yaşandığını ifade etti.

Melenchon, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşmasını Lahey'de yerinde izledi.

Duruşmanın ardından yaptığı açıklamayı Youtube kanalında yayımlayan Melenchon, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İçler acısı ve özellikle utanç verici bir durumun içinde olduğumuzu herkes biliyor. Utanç verici çünkü her fırsatta dünyaya ders veren ve şu veya bu kişi hakkında yaptırım alınmasına neden olan büyük ülkeler grubu sessiz ve (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılar) yapmasına izin veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de telafisi olmayan bir katliam yaşandığını ifade eden Melenchon, İsrailli yetkililerin soykırıma ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Divan'ın Gazze'de soykırım riski olduğu sonucuna vardığı takdirde, bunun İsrail hükümetine yardım edenler için önemli siyasi ve hukuki sonuçları olacağını vurgulayan Melenchon, Güney Afrika'ya ICJ'de açtığı bu davadan ötürü teşekkür etti.

Jean-Luc Melenchon, duruşmada doğrulanmış ve belgelenmiş olaylar üzerinden savunma yapıldığını ifade ederek, eksikleri de olsa uluslararası hukukun, adaletin tecelli etmesindeki öneminin altını çizdi.

Bugünkü duruşmayı, "gücü elinde olan istediğini yapar" mantığına karşı insanlığın bir zaferi olarak değerlendiren Melenchon, herkesi "Filistin davasını" desteklemeye çağırdı.

Melenchon, Fransa'nın da 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni imzaladığını hatırlatarak, ülkesinin böyle bir dava girişiminde bulunmamasından ötürü utanç duyduğunu kaydetti.

Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.

Yarınki duruşmada, İsrail heyeti savunma yapacak.

Kaynak: AA
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