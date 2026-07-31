Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Özgür Özel'in bağış çağrısını sosyal medyada tiye aldı. "Niyetim 3 kuruştu ama banka 1 TL'den aşağı kabul etmedi" diyerek Özel'in hesabına 1.03 TL gönderen Gökçek'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bağış çağrısına sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımla yanıt verdi. "Niyetim 3 kuruşluk yardımdı" diyen Gökçek, hesabından Özel'e 1.03 TL gönderdiğini belirterek ironik uyarılarda bulundu.

"NİYETİM 3 KURUŞTU AMA..."

Sosyal medyayı aktif kullanımıyla tanınan Melih Gökçek, CHP lideri Özgür Özel'in bağış çağrısını hedef alan yeni bir paylaşıma imza attı. X (Twitter) hesabı üzerinden bağış dekontuna atıfta bulunan Gökçek, şu ifadeleri kullandı: "Özgür halktan para isteyince dayanamadım... Ben de yardıma karar verdim ve Yeni Parti'ye, yani Özgür Özel’e yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum..."

"VELİ AĞBABA'YI PARAYA DOKUNDURTMAYIN"

Bağış miktarının ardından Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı da hedef alan Gökçek, ironik uyarılarına devam etti: "Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan... Parayı çarçur etmeyin... Bir de paraya Veli Ağbaba’yı dokundurtmayın, cebine atar diye korkuyorum... Tweetter alemi yardımımı nasıl buldunuz?"

İşte Gökçek'in paylaştığı o dekont; 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Melih Gökçek, Özgür Özel, Politika, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Dursun Sahin Dursun Sahin:
    Melih Gökçek kendi ederi kadarını göndermiş 3 2 Yanıtla
  • gökhan şenadalı gökhan şenadalı:
    chp genel başkanı değil lütfen dikkatli haber yapın inanın zor bir şey değil... 4 0 Yanıtla
  • null null:
    herkes Melih Gökçek gibi 30 milyon kişi 1 TL gönderse 30 trilyon eder 0 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    ahbab ahbaba 0 0 Yanıtla
  • Erol Karaağaçlı Erol Karaağaçlı:
    SENİN O KADAR DEĞERİN VARMI 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:12
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı
SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:05:39. #7.13#
SON DAKİKA: Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.