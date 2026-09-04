Melih Gökçek, kayıt dışı para aktarıldığı soruşturmasında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Soruşturma, Gökçek'in oğlu ve eşinin Almanya'da kurduğu şirkete ilişkin basında çıkan haberler üzerine başlatılmıştı.
ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.
Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos'ta tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermiş ve Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti.
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