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Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek

Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi\'ndeki Bakkaloğlu Konağı\'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin kadim kültürünü gün yüzüne çıkartacak restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini ve Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek Bağ Müzesi olarak hizmete açacaklarını duyurdu. Bu projeyle bağcılık kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

01.02.2024 14:05
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Melikgazi Belediyesi Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesine çevirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin kadim kültürünü gün yüzüne çıkartacak restorasyonlara devam ettiklerini, tarihi konaklardan han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırdıklarını belirtti.

Restore ettikleri tarihi eserlere yeni işlevler yüklediklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Germir Mahallesi'ndeki Bakkaloğlu Konağı'nı restore ediyoruz. Kayseri'nin bağları meşhurdur. Bağcılığın Anadolu'daki tarihi toplumların yerleşim tarihi kadar eskidir. Türkülere konu olmuştur. Bakkaloğlu Konağı'nın sadece izi kalmıştı, restorasyonu bitince burayı Bağ Müzesi olarak hizmete açarak, Türkiye'de bir ilki hayata geçireceğiz. Bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktaracağız."

Kaynak: AA

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