Melikgazi'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Melikgazi'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim işbirliğiyle düzenlenen tarih yarışmasının finali yapıldı.

02.05.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sen Yaparsın Melikgazi" tarih yarışmasının finali yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Belediye olarak gençliğe önem verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliklerimiz kapsamında farklı kategorilerde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin yeteneklerinin sergilendiği enstrüman yarışması, fikirlerinin yarıştığı münazara yarışması, kültürel birikimlerinin yarıştığı tarih yarışması gibi etkinliklere ev sahipliği yaptık. Tarih alanında düzenlediğimiz yarışmaya katılan okullarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmadan finalist olarak ayrılan Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerimizi kutluyorum."

Etkinlik, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın yarışmaya katılan okullara başarı belgesi ve madalya takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Palancıoğlu, Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Nuh Mehmet, Melikgazi, kayseri, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melikgazi'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:11:17. #7.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.