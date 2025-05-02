Melikgazi'de Tarih Yarışması Finali Gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Sen Yaparsın Melikgazi" tarih yarışmasının finali yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Belediye olarak gençliğe önem verdiklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Sen Yaparsın Melikgazi' etkinliklerimiz kapsamında farklı kategorilerde çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin yeteneklerinin sergilendiği enstrüman yarışması, fikirlerinin yarıştığı münazara yarışması, kültürel birikimlerinin yarıştığı tarih yarışması gibi etkinliklere ev sahipliği yaptık. Tarih alanında düzenlediğimiz yarışmaya katılan okullarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmadan finalist olarak ayrılan Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerimizi kutluyorum."

Etkinlik, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya'nın yarışmaya katılan okullara başarı belgesi ve madalya takdim etmesiyle sona erdi.