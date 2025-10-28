Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu - Son Dakika
Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu

28.10.2025 21:22
Melissa Kasırgası Jamaika\'yı Vurdu
Hızı saatte 295 km'ye ulaşan Melissa Kasırgası, Jamaika'nın New Hope bölgesine ulaştı.

Karayipler bölgesinde hızını artıran Melissa Kasırgası'nın, Jamaika'nın güneybatısında yer alan New Hope bölgesine ulaştığı bildirildi.

MELİSSA KASIRGASI JAMAİKA'YI VURDU

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'nın hızının saatte 295 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, kasırganın Jamaika'nın güneybatısındaki New Hope bölgesini vurduğu belirtildi.

Kasırganın son derece tehlikeli ve ölümcül olduğu vurgulanan açıklamada, kasırga etkisini yitirene kadar halka sığınaklarından çıkmamaları çağrısı yapıldı.

"KASIRGAYA DAYANABİLECEK HİÇBİR ALTYAPI YOK"

Jamaika Afet Risk Yönetimi Konseyi Başkan Yardımcısı Desmond McKenzie de halkı sığınaklara girmeye ve evlerinden çıkmamaya çağırdı. Jamaika Başbakanı Andrew Holness, "Ülkede 5. kategori düzeyindeki bir kasırgaya dayanabilecek hiçbir altyapı yok. Asıl mesele, toparlanma sürecinin ne kadar hızlı olacağı." ifadesini kullandı.

Jamaika Meteoroloji Kurumu yetkilileri ise 1850'li yıllardan bu yana ülkede görülen en güçlü kasırga olarak nitelendirilen Melissa'ya karşı tüm hazırlıkların yapıldığını ancak yıkıcı etkilerin kaçınılmaz olacağını söyledi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden dün yapılan açıklamada, Melissa Kasırgası'nın şiddetinin, en tehlikeli seviye olan "5. Kategori" sınıfına yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Karayipler, Politika, New Hope, Jamaika, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu

SON DAKİKA: Melissa Kasırgası Jamaika'yı Vurdu - Son Dakika
