Meloni: Ukrayna Krizi Yeni Tehditler Yarattı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Ukrayna işgalinin uluslararası kurallarda açtığı yara, o çatışmanın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkiler yarattı ve bir domino taşı gibi yeni kriz senaryolarının önünü açıyor." dedi.

Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. İki isim görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Meloni, yeni göreve gelen Rutte'ye başarılar dileyerek, "Çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz, her şey tartışılıyor. Ukrayna işgalinin uluslararası kurallarda açtığı yara, o çatışmanın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkiler yarattı ve bir domino taşı gibi yeni kriz senaryolarının önünü açıyor." dedi.

İtalya'nın NATO'nun kurucularından ve en çok katkı veren ülkelerinden olduğunu belirten Meloni, İttifakın doğu kanadında, Akdeniz'de deniz unsurlarıyla ve Balkanlar'da NATO bağlamındaki üstlendikleri rollerin bunu gösterdiğini kaydetti.

Meloni, görüşmelerinin merkezinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve Kiev'e verilen desteğin yer aldığını dile getirerek, "Ortak hedef, adil bir barış için mümkün olan en iyi koşulları inşa etmek ve NATO'nun bu konuda Ukrayna'nın ileriye bakmasına yardımcı olmak için uygulayabileceği ve uygulaması gereken koordinasyon rolünü sürdürmek." diye konuştu.

İtalya'nın, Ukrayna'nın savunmasına destek verdiğini vurgulayan Meloni, "Bu açıdan bakıldığında İtalya, her zaman üzerine düşeni yaptı, özellikle hava savunma sistemlerine odaklanan yeni askeri yardım paketini çıkarttık. Bu da her şeyden önce sivillerin savunulması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın İttifakın güney kanadına verdiği öneme değinen Meloni, şöyle devam etti:

"Genel Sekreter ve ben, İttifakın bakışlarını giderek daha fazla güney kanadına çevirmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. İtalya'nın son iki yıl içinde buna gösterdiği ilgi, son NATO Zirvesi'nde güney kanadına yönelik dikkatimizi güçlendirmek için uygulamaya konulacak araçlarla yenilenmiş bir taahhütten söz eden özel bir bölüm açılmasına yol açmıştır. Açıkçası bizim için bu yeni paketteki girişimleri ileri taşımak çok önemli, buna her zaman duyarlı olan Mark'ın da tam hazırlığı var."

Meloni ayrıca İttifakın bir bütün olarak nasıl güçlendirileceğini ele aldıkların ifade ederek, "Bildiğiniz gibi NATO'nun Kuzey Amerika ayağına sağlam bir Avrupa ayağının eşlik etmesi ihtiyacını her zaman destekledik. Bu yeni Genel Sekreter ile paylaştığımız bir vizyon. Yenilikçi, rekabetçi, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki tamamlayıcılıktan yararlanan bir Avrupa savunma sanayisi üzerinde çalışmanın hepimiz için elzem olduğu gerçeğini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'nın mücadelesi, hepimizin mücadelesidir"

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte ise İtalya'ya hem İttifaka yaptığı katkılardan hem de Kiev'e verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "2024'te Ukrayna'ya 40 milyar avroluk askeri yardımımızı ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Ukrayna'nın mücadelesi hepimizin mücadelesidir." diye konuştu.

Rutte, İtalya'nın zırhlı birliklerini yenileme programına atıfta bulunarak "İtalya'nın yeni tanklara ve silahlı kuvvetlerin teçhizatının yenilenmesine yatırım yapacağı 8,2 milyar avronun açıklanmasını destekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Savunmalarını güçlendirmenin NATO'nun önceliği olduğunu vurgulayan Rutte, "Hepimizin, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

İtalya'nın İttifakın güney kanadına ilişkin yaklaşımına da değinen Rutte, "NATO'nun 360 derecelik bir güvenlik anlayışı var. Her yönden gelen tehditlerle başa çıkabilmeye devam etmeliyiz. Bu nedenle İtalya'nın inisiyatifiyle ve liderliğiyle güneydeki komşularımıza yeni bir yaklaşım benimseyen bir plan kabul ettik." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Roma'daki temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalyan savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.