Meloni: Ukrayna Krizi Yeni Tehditler Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meloni: Ukrayna Krizi Yeni Tehditler Yarattı

İtalya Başbakanı Meloni, Ukrayna işgalinin uluslararası istikrarı bozduğunu vurguladı.

05.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Ukrayna işgalinin uluslararası kurallarda açtığı yara, o çatışmanın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkiler yarattı ve bir domino taşı gibi yeni kriz senaryolarının önünü açıyor." dedi.

Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşıladı. İki isim görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Meloni, yeni göreve gelen Rutte'ye başarılar dileyerek, "Çok karmaşık bir dönemden geçiyoruz, her şey tartışılıyor. Ukrayna işgalinin uluslararası kurallarda açtığı yara, o çatışmanın sınırlarının çok ötesinde istikrarsızlaştırıcı etkiler yarattı ve bir domino taşı gibi yeni kriz senaryolarının önünü açıyor." dedi.

İtalya'nın NATO'nun kurucularından ve en çok katkı veren ülkelerinden olduğunu belirten Meloni, İttifakın doğu kanadında, Akdeniz'de deniz unsurlarıyla ve Balkanlar'da NATO bağlamındaki üstlendikleri rollerin bunu gösterdiğini kaydetti.

Meloni, görüşmelerinin merkezinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve Kiev'e verilen desteğin yer aldığını dile getirerek, "Ortak hedef, adil bir barış için mümkün olan en iyi koşulları inşa etmek ve NATO'nun bu konuda Ukrayna'nın ileriye bakmasına yardımcı olmak için uygulayabileceği ve uygulaması gereken koordinasyon rolünü sürdürmek." diye konuştu.

İtalya'nın, Ukrayna'nın savunmasına destek verdiğini vurgulayan Meloni, "Bu açıdan bakıldığında İtalya, her zaman üzerine düşeni yaptı, özellikle hava savunma sistemlerine odaklanan yeni askeri yardım paketini çıkarttık. Bu da her şeyden önce sivillerin savunulması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın İttifakın güney kanadına verdiği öneme değinen Meloni, şöyle devam etti:

"Genel Sekreter ve ben, İttifakın bakışlarını giderek daha fazla güney kanadına çevirmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. İtalya'nın son iki yıl içinde buna gösterdiği ilgi, son NATO Zirvesi'nde güney kanadına yönelik dikkatimizi güçlendirmek için uygulamaya konulacak araçlarla yenilenmiş bir taahhütten söz eden özel bir bölüm açılmasına yol açmıştır. Açıkçası bizim için bu yeni paketteki girişimleri ileri taşımak çok önemli, buna her zaman duyarlı olan Mark'ın da tam hazırlığı var."

Meloni ayrıca İttifakın bir bütün olarak nasıl güçlendirileceğini ele aldıkların ifade ederek, "Bildiğiniz gibi NATO'nun Kuzey Amerika ayağına sağlam bir Avrupa ayağının eşlik etmesi ihtiyacını her zaman destekledik. Bu yeni Genel Sekreter ile paylaştığımız bir vizyon. Yenilikçi, rekabetçi, NATO ile Avrupa Birliği arasındaki tamamlayıcılıktan yararlanan bir Avrupa savunma sanayisi üzerinde çalışmanın hepimiz için elzem olduğu gerçeğini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ukrayna'nın mücadelesi, hepimizin mücadelesidir"

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Rutte ise İtalya'ya hem İttifaka yaptığı katkılardan hem de Kiev'e verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "2024'te Ukrayna'ya 40 milyar avroluk askeri yardımımızı ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz çünkü Ukrayna'nın mücadelesi hepimizin mücadelesidir." diye konuştu.

Rutte, İtalya'nın zırhlı birliklerini yenileme programına atıfta bulunarak "İtalya'nın yeni tanklara ve silahlı kuvvetlerin teçhizatının yenilenmesine yatırım yapacağı 8,2 milyar avronun açıklanmasını destekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Savunmalarını güçlendirmenin NATO'nun önceliği olduğunu vurgulayan Rutte, "Hepimizin, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

İtalya'nın İttifakın güney kanadına ilişkin yaklaşımına da değinen Rutte, "NATO'nun 360 derecelik bir güvenlik anlayışı var. Her yönden gelen tehditlerle başa çıkabilmeye devam etmeliyiz. Bu nedenle İtalya'nın inisiyatifiyle ve liderliğiyle güneydeki komşularımıza yeni bir yaklaşım benimseyen bir plan kabul ettik." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Roma'daki temasları kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalyan savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Diplomasi, Politika, Savunma, Ukrayna, İtalya, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni: Ukrayna Krizi Yeni Tehditler Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Meloni: Ukrayna Krizi Yeni Tehditler Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.