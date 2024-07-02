MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

MEMİŞOĞLU\'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A TEŞEKKÜR MESAJI

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Memişoğlu, göreve layık görüldüğü için Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu ve ağır sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

02.07.2024 05:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI'

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Memişoğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Sosyal Medya, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
11:00 Güvenlik kaynaklarından Suriye’deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı Güvenlik kaynaklarından Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama: Gerekli müdahaleler yapıldı
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: MEMİŞOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement