Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar: Arkamda ailem, hekimlik birikimim ve ideolojim var - Son Dakika
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Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar: Arkamda ailem, hekimlik birikimim ve ideolojim var

Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar: Arkamda ailem, hekimlik birikimim ve ideolojim var

Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burak Hasar, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye açılan davada şikayetini geri çekmesi haberine değindi. Hasar, partisinin ittifaklara ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, arkasında ailesi, hekimlik birikimi ve ideolojisine güvenen bir Memleket Partisi olduğunu söyledi.

14.03.2024 22:48
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Memleket Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Burak Hasar, "Arkamda, ailem, 24 yıllık hekimlik birikimim ve bununla beraber ideolojisine güvenen bir Memleket Partisi var." dedi.

Hasar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugün basında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye açılan davada şikayetini geri çektiğine ilişkin bir haber yer aldığını hatırlattı.

Genel Başkan İnce hakkında açılan bu davanın yeni olmadığını, şikayetin 22 Aralık'ta geri çekildiğini belirten Hasar, 3 aydır gündeme gelmeyen bu konunun itibarsızlaştırmak adına haber yapıldığını öne sürerek, geçmiş haberi bugün yeniden ortaya çıkaran medya grubunu biraz daha ilkeli olmaya davet etti.

Memleket Partisinin, partilerin ittifakına ihtiyacı olmadığını dile getiren Hasar, şunları kaydetti:

"Ben hayata farklı bir açıdan bakıyorum. Benim için Cumhuriyet'in kazanımları konusu bir tarafgirlik meselesi, ben bu konuda bir tarafım. Bunu da açık açık söyleyebiliyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın diyemediği gibi ben diyebiliyorum. Ben bu düzene muhalif bir belediye başkan adayıyım. Arkamda benim iktidar yok, belediye yok, medya yok. Arkamda, ailem, 24 yıllık hekimlik birikimim ve bununla beraber ideolojisine güvenen, kendi yağında kavrulmayı tercih eden bir Memleket Partisi var."

Nezaketi ve memlekete hizmet doğrultusundaki siyaseti önemsediğini ifade eden Hasar, siyaset makamına güvensizliğin giderilerek bu makamın saygınlığının tekrar ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Hasar'ın konuşmasının ardından iftar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burak Hasar: Arkamda ailem, hekimlik birikimim ve ideolojim var - Son Dakika

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