Memleket Partisi Genel Merkezi Çankaya\'dan Etimesgut\'a taşındı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık." sözleri sonrası Parti Genel Merkezi de başka bir adrese taşındı. Sosyal medyada çıkan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarına ise Memleket Partisi'nden yalanlama geldi.

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi küçülüyor. Partinin Ankara'daki Genel Merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. Memleket Partisi'nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşındığı bildirildi.

"MASRAFLARIMIZI KISMA KARARI ALDIK"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de yaptığı açıklamada "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk." ifadelerine yer verdi.

"DİJİTAL PLATFORMDA VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Açıklamasının devamında "Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız." diyen İnce, şöyle devam etti: "Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk'ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız."

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Memleket Partisi'nin tasarruf tedbirleri doğrultusunda aldığı karar ise sosyal medyaya "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" şeklinde yansıdı. Partiden yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak, genel merkezin kapanmasının söz konusu olmadığı belirtilerek binadan taşınıldığı ifade edildi.

GENEL MERKEZ BİNASI ÇANKAYA'DAN ETİMESGUT'A TAŞINDI

Memleket Partisi, basında ve sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Genel Merkez'in; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No: 4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No: 3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşındığını açıkladı. Memleket Partisi seçim otobüsünün ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımın giydirilmesinin ardından faaliyete geçeceği belirtildi.