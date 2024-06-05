Memur-Sen Adana İl Başkanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Memur-Sen Adana İl Başkanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Memur-Sen Adana İl Başkanlığı İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Memur-Sen Adana İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bebek katliamlarını protesto etmek amacıyla İnönü Parkı'nda bir araya geldi. İsrail'in ABD'nin desteğiyle 243 gündür Gazze'de soykırım yaptığını ifade eden Başkan Bekir Nennioğlu, bu eylemle zalimlere karşı seslerini yükseltmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti. Nennioğlu, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarının sonucunda bugüne kadar 50 bin masum insanın hayatını kaybettiğini ve bu durumun insanlık açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

05.06.2024 14:05
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Memur-Sen Adana İl Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bebek katliamları protesto edildi.

Sendika üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için İnönü Parkı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Bekir Nennioğlu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ABD'nin desteğiyle 243 gündür Gazze'de soykırım yaptığını ifade etti.

Zalimlere karşı seslerini yükseltmek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Nennioğlu, Gazze'de yaşanan zulüm ve insanlık dışı saldırılar karşısında sessiz kalamayacaklarını dile getirdi.

Nennioğlu, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları sonucu bugüne kadar 50 bin masum insanın hayatını kaybettiğini, bunların çoğunluğunu bebekler ile kadınların oluşturduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Gazze'de çocukların yüzde 85'i her üç günün en az birini hiç yemek yemeden geçiriyor ve 37 çocuk açlıktan ölmüş durumda. Bu trajik durum, savaşlar, ablukalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle yaşanıyor. Dünyanın vicdanı bu duruma büyük bir üzüntü ve öfkeyle bakıyor. İnsanlık açısından kabul edilemez olan bu kriz, acil insani yardım ve kalıcı barış çözümleri gerektiriyor. Her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı korunmalı ve uluslararası toplum bu konuda etkin adımlar atmalıdır."

Zulme sessiz kalmayan adalet ve insanlık için mücadele eden herkesi kutladığını belirten Nennioğlu, "Vicdanını kaybetmemiş her bireyi, bu zalimlere karşı durmaya ve Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, slogan atarak saldırılara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen Adana İl Başkanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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