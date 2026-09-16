Memur-Sen Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan'a ek protokol ve seyyanen zam talebini iletti - Son Dakika
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Memur-Sen Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan'a ek protokol ve seyyanen zam talebini iletti

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Memur-Sen Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan\'a ek protokol ve seyyanen zam talebini iletti
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesinde kamu görevlileri ve emeklilerin taleplerini gündeme getirdi. Yalçın, 2026 kayıplarının telafisi, 2027 zam oranlarının güncellenmesi ve seyyanen zam ile 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmesinde, kamu görevlileri ve emeklilerin taleplerini gündeme getirdi. Yalçın, 2026 yılı kayıplarının telafisi, 2027 zam oranlarının güncellenmesi ve seyyanen zam yapılmasını isterken, 4688 sayılı Kanun'un değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Yalçın, 2026 yılındaki kayıpların telafi edilmesi ve 2027 yılı için verilen zam oranlarının güncellenmesi amacıyla ek protokol yapılmasını ve seyyanen zam ile kamudaki ücret dengesizliğinin giderilmesini istedi.

Görüşmede öncelikli gündemlerinin 2025 yılında gerçekleştirilen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından kamu görevlileri ve emeklilere verilen zam oranlarının yetersizliği ve oluşan kayıpların telafi edilmesi olduğunu belirten Yalçın, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için yüzde 9 olarak hedeflenen enflasyonun gerçekleşmeyeceğini toplu sözleşme masasında dile getirdiklerini belirtti. Yalçın, 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da ortaya konulan rakamların bu tespitin göstergesi olduğunu savundu.

Ali Yalçın, "Bu çerçevede, 2026 yılındaki kayıpların telafisi ve 2027 yılı için verilen zam oranlarının güncellenmesi için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak ek protokol yapmalı, seyyanen zam ile de kamudaki ücret dengesizliği giderilmelidir" dedi.

"KANUN ARTIK ÇÖZÜM ÜRETMİYOR"

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmanın sosyal tarafların katılımıyla tamamlandığını belirten Yalçın, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin alınmasının ardından çalışmanın sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

Yalçın, "Kanun artık çözüm üretmiyor. Masanın taraflarını baskılıyor, sahanın gerçeklerini görmüyor, kamudaki çalışanlar arasında oluş(turul)an ücret adaletsizliğini çözmeye yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Sendikal alandaki tecrübenin artırılması ve kanunun ILO normlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Yalçın, "Amacımız; 2026 yılı tamamlanmadan Kanun değişikliğinin Meclis'e gelmesi ve sürecin tamamlanmasıdır" dedi.

IŞIKHAN'DAN TEŞEKKÜR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yalçın'a teşekkür etti. Işıkhan, "Çalışma hayatımızın en önemli paydaşlarından Memur-Sen ailesine sendikal çalışmalarında muvaffakiyetler diliyor, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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