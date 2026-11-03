Memur-Sen Başkanı Yalçın, ekim enflasyonu sonrası yüzde 7\'lik zammı yetersiz gördü

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Paramızın değeri kontrollü, gelirimiz ise kontrolsüz biçimde düşmeye devam ediyor. Maliyeti görmezden gelmek ve sorun yokmuş gibi kulakları kapatmak sorunları ortadan kaldırmıyor, sosyal maliyeti önlemiyor. Artık kamuda çalışma barışının bozulduğunun, huzursuzluğun gittikçe arttığının da herkes farkında olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Yalçın, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından "Memur enflasyona, emekli geçim sıkıntısına teslim edilmesin! Kayıplar telafi, alım gücü tamir edilsin!" başlığıyla açıklama yaptı.

Yalçın, ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,58 olarak açıklanmasının ardından Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7'lik zam oranının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve enflasyon farkının oluştuğunu belirtti. Kamu görevlileri ve emeklilerin yalnızca rakamsal değil, önceki aylardan itibaren yaşanan fiyat artışları nedeniyle alım güçlerinde de "ciddi kayıplar" yaşadıklarına dikkati çeken Yalçın, "Hakem Kurulu'nun, Kamu İşveren Heyeti'nin ve Maliye tarafının yanlış, eksik ve hatalı kararlarının bedelini kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz ödemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"2026 yılı için öngörülen enflasyon oranı ile kamu görevlilerimize layık görülen yıllık maaş artışının toplamı altı ayda gerçekleşen enflasyona ancak dayanabiliyor. Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz, yılın geri kalanında ise her geçen gün artan alım gücü kaybıyla baş başa bırakılıyor. Yaşanan kayıpların temel nedeni açıktır. Maaş/ücret artışlarının sosyal tarafların müzakereleriyle, ekonomik gerçekler ve geçim koşulları dikkate alınarak belirlenmesi gerekirken, 'enflasyon farkı veriyor' anlayışının sonucudur.

Memur-Sen olarak masada defaatle altını çizerek belirttik, 'Beklediğiniz/hedeflediğiniz enflasyonun tutma ihtimali çok düşük, bu zam oranları memurun alım gücü kaybını telafi etmez' dedik. Yapılan artışlar kamuda bozulan ücret dengesini telafi etmediği gibi enflasyon karşısında da kendini koruyamıyor. Maliye yöneticilerinin gerçeği görmeyen/görmek istemeyen tavrı nedeniyle kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizin hayat mücadelesi gittikçe zorlaşıyor.

"İYİLEŞTİRME BEKLİYORUZ"

Paramızın değeri kontrollü biçimde, gelirimiz ise kontrolsüz biçimde düşmeye devam ediyor. Memur-Sen ve tamamı yetkili sendikaları bugün de toplu sözleşme masasında durduğu yerde ve çizgidedir. Maliyeti görmezden gelmek ve sorun yokmuş gibi kulakları kapatmak sorunları ortadan kaldırmıyor, sosyal maliyeti önlemiyor. Ekonomik krizin varlığını hepimiz kabul ediyoruz. Bölgesel tehditlerin oluşturduğu tehlikenin herkes farkında. Artık kamuda çalışma barışının bozulduğunun, huzursuzluğun gittikçe arttığının da herkes farkında olmalıdır.

Bu çerçevede, bütçe görüşmelerinin gerçekleştiği bu süreçte kamu görevlileri ve emeklilerinin mali haklarını iyileştirecek, bütçeden hakkını alacak ve kayıpları telafi edecek iyileştirme bekliyoruz.

Diğer taraftan, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belli oldu. Kamu görevlilerine ve emeklilerine yapılan artıştan çok daha fazlası yeniden değerleme oranı üzerinden vergi, harç ve cezalara yansıyacak. MTV ve benzeri vergiler için daha az tutarda artış belirlenmesi uygulaması tekrar edilmeli ve vatandaşlarımız nefes almalıdır."