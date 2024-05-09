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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz"

ANKARA - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, İstanbul'da özel bir okuldan uzaklaştırılan Irak uyruklu öğrenci tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan ve eğitim çalışanlarına dönük şiddetin yasal güvence altında önlenmesi için basın açıklaması gerçekleştirdi.TBMM Çankaya Kapısı önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitim camiası olarak hazin bir cinayet haberiyle sarsılmış bulunuyoruz. İstanbul Eyüpsultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" dedi.

Açıklamasında eğitim çalışanları olarak her yeni günde yeni bir saldırı haberi almaktan korkar hale geldiklerini belirten Yalçın, öğretmenlerin bugün maalesef kendilerine yönelik şiddet olayları ile anılır hale geldiğini söyledi.

Açıklamasında ülke genelinde şiddete uğrayan öğretmenleri hatırlatan Yalçın, "İzmir Ödemiş'te öğrencinin pompalı tüfekle öldürdüğü Ayhan Kökmen'i, Iğdır'da Yücel Düzci Öğretmenimizin, saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken, gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kalmasını, Patnos'un Aktepe köyündeki Yatılı Bölge Okulu Müdürü Yusuf Vural'ın ve Kayseri/ Melikgazi Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ın bıçaklanmalarını unutmadık" diye konuştu.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının münferit eylemler olmaktan çıktığını vurgulayan Yalçın, şiddetin yaygın bir toplumsal sorun haline geldiğini kaydetti.

Eğitimciler olarak, daha iyi bir eğitim, müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormaları gerektiğini aktaran Yalçın "Bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kalışımızın ana sebebi, şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında, bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalınmasıdır. Göz göre göre gelen sorunu, gözümüzün önünde duran soruna, gözümüzü kapayarak çözüm bulamayız. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır" dedi.

"Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz"

Eğitim çalışanlarına koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemekte olduklarını ifade eden Yalçın "Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim kamu hizmetinin sunumundan kaynaklışiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini şiddete uğrayana çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve beklemektedir. Eğitim Çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri caydırıp cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuku koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere; bugün yaptığımız Basın açıklamasının ardından Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz" dedi

İş bırakma eylemine eş zamanlı olarak; 1 hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını söyleyen Yalçın TBMM'de görev yapan milletvekillerinin, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet sorununu çözmek üzere hareket geçmelerini beklediklerini dile getirdi.