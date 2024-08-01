Memur-Sen Konfederasyonu Üyeleri Ankara'da Taleplerini Dile Getirdi - Son Dakika
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Memur-Sen Konfederasyonu Üyeleri Ankara'da Taleplerini Dile Getirdi

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, taleplerini duyurmak amacıyla Bolu'dan başlattıkları yürüyüşü Ankara'da sonlandırdı. Sendika üyeleri, kamuda mülakatın kaldırılması, 3600 ek göstergenin yasallaştırılması, kamuda şiddet yasası çıkartılması gibi taleplerini içeren pankart ve dövizler taşıdı. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, taleplerini güçlü bir şekilde dile getirdiklerini belirtti. Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ise hukukun üstünlüğüne olan inancı yitirdikleri için yürüyüşü başlattıklarını ifade etti ve koruyucu giyim yardımının geri getirilmesi, fazla mesai ücretlerinin uygulanması ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin yasallaştırılmasını talep etti.

01.08.2024 12:15
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Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyelerinin taleplerini duyurmak amacıyla Bolu'dan başlattıkları yürüyüş Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde son buldu.

Bakanlık önüne gelen sendika üyeleri, kamuda mülakatın kaldırılması, 3600 ek göstergenin yasallaştırılması, kamuda şiddet yasası çıkartılması ve büyükşehirlerde kamu görevlilerine kira yardımını da içeren bazı taleplerinin yazılı olduğu pankart ve dövizler taşıdı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan burada yaptığı konuşmada, tasarrufun emekten değil israftan yapılması gerektiğini duyurmak için yürüdüklerini belirtti.

Yazgan, "Amacımız meydan okumak değil kazanımlarımıza sahip çıkmak. Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek." diye konuştu.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da 9 gündür kamu görevlilerinin mağduriyetini duyurmak için yollarda olduklarını, mola verdikleri yerlerdeki vatandaşların kendilerinin mücadelesini desteklediğini söyledi.

Tonbul, "Biz iki defa Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptık. Bolu'dan Ankara'ya yürüdük. Bugün de Çalışma Bakanlığının önünde eylemimizi yapıyor ve tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakıyoruz." dedi.

Toplu sözleşme ile elde ettikleri kazanımların Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını öne süren Tonbul, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sesleniyorum. Altında imzanız bulunan servis hizmetimize dokunulmasına, koruyucu giyimin engellenmesine, fazla çalışma ücreti kazanımımızın yok sayılmasına müsaade etmeyiniz. 3600 ek göstergenin toplu sözleşme hükmü gereğince yasallaşmasını sağlayınız."

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan ise "Emekten tasarruf olmaz" diyerek "Meydanlardan yollara" sloganıyla çıktıkları Bolu-Ankara yolculuğunu tamamladıklarını ifade etti.

Çalışkan, "Öncelikle bu yürüyüşü, Toplu Sözleşmeye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı yitirdiğimiz için başlattık. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin yönetim makamları, hukukun işleyişini sağlamanın yanı sıra kendileri de hukuka uymak zorundadırlar." dedi.

Koruyucu giyim yardımının geri getirilmesini, fazla mesai ücretlerinin uygulanmasını ve 3600 ek gösterge düzenlemesinin yasallaştırılmasını istediklerini aktaran Çalışkan, bir günlük iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Çalışkan, "Yolları ve dağları aştığımız gibi, önümüzdeki tüm engelleri de aşana kadar her türlü mücadelemizi sürdüreceğimizi ve hiç beklenmedik zamanlarda yine üretimden gelen gücümüzü kullanabileceğimizi buradan yetkililere tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

Sendika üyeleri, açıklamaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen Konfederasyonu Üyeleri Ankara'da Taleplerini Dile Getirdi - Son Dakika

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