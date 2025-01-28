(ANKARA) - Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Barım'ın tutuklanmasına siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında olduğu siyasetçiler X hesapları üzerinden tutuklama kararına "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." sözleriyle tepki gösterdiler.
Son Dakika › Güncel › Menajer Ayşe Barım'ın Tutuklanması Siyasilerden Tepki Çekti - Son Dakika
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