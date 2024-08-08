Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili belediye tarafından yapılan açıklama ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın tepkisi.

08.08.2024 17:04
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MENDERES BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıda bacağından yaralandığı olaya ilişkin Menderes Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizde 6 Nisan 2023 tarihinden bu yana İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yapan mesai arkadaşımız Sarper Dikmen, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Yaşanan üzücü olay sonrası kaldırıldığı hastanede tedavisi başlatılan ve Belediye Başkanımız İlkay Çiçek'in ziyaret ettiği Sarper Dikmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için harekete geçen emniyet güçlerinin çalışmaları devam etmektedir. Olayın kimler tarafından hangi amaçla yapıldığına dair bilgiler, emniyet güçlerinin hassas çalışması neticesinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması sonucu ortaya çıkacaktır."

'MENDERES SİLAHLI ÇATIŞMALARIN İLÇESİ OLDU'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise CHP'li Menderes Belediyesi İmar Müdürü Sarper Dikmen'in silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saygılı açıklamasında, "CHP'nin Genel Başkanı ve ehlikeyif belediye başkanları Paris'te gününü gün ederken aynı CHP'nin belediyelerinde sular durulmuyor. Artık tuz koktu. Kendi iç çıkar çatışmalarıyla çalkalanan, istifa restleri çekilen ve bir yönetim krizine sürüklenen Menderes Belediyesi'nde bu sefer de İmar Müdürlüğü görevini yürüten bürokrat silahlı saldırıya uğradı. Paris'teki safahatlarından taviz vermeyenler, Türkiye'de ve İzmir'deki rezilliklerini umursamıyorlar. Ama İzmirli olanı biteni görüyor. Menderes dün siyasi çatışmaların, bugün ise politik hesaplaşmalar sonrası silahlı çatışmaların ilçesi oldu. CHP Belediyeciliği utanç hanesine bu ayıbını da yazabilir. Ben bu menfur saldırıya maruz kalan Menderes Belediyesi İmar Müdürü'ne acil şifalar diliyorum. Allah beterinden saklasın. Çünkü Menderes ve İzmir'in CHP'den daha beterini göğüsleyecek hali, takati kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi İmar Müdürü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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