Menderes için Anma ve Lokma Hayrı

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Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları için idam edilişlerinin 63. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde adına yaptırılan müze önünde lokma hayrı yapıldı.

Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yapılan müzede, merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için anma programı düzenlendi.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin gezilmesinin ardından müzenin kafeteryasında lokma hayrı düzenlendi.

Burada konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının idamının, bir demokrasi ayıbı olduğunu belirterek, "Az önce müzeyi gezerken de özellikle hizmetlerin yapıldığı alanda tüylerimiz diken diken oldu. 10 yıl içerisinde çok önemli hizmetler sığdırmış memleket sevdalısı bir insan." dedi.

Etkinliğin sonunda merhum Başbakan Adnan Menderes'i hayatını anlatan kısa film izletildi.