Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Şehit Oldu - Son Dakika
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Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Menemen ilçesinde görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olduğunu açıkladı. 10 Eylül'de hastaneye kaldırılan Kökcü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bakan Yaşar Güler, şehit için taziye mesajında bulundu.

10.09.2024 15:16
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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda/Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül'de rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den şehit asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 10 Eylül'de şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim."

Kaynak: AA

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