Menemen\'de Makilikte Yangın

İZMİR'in Menemen ilçesindeki makilikte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.