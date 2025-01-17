İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta Yeşilpınar Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada zanlıları tespit etti.
Şüpheliler Tuncay E. ve Erhan A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bu arada Tuncay E'nin 9 ayrı suç dosyasından arandığı belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Silahlı Yaralanma: 2 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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