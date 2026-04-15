Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı - Son Dakika
Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı

Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı
15.04.2026 10:19  Güncelleme: 10:20
Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı
Zonguldak’ta menenjit ön tanısıyla ameliyata alınan ve entübe halde yaşam mücadelesi veren ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, bir haftadır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Menenjit iddiası sonrası kentte salgın endişesi artarken valilik ikinci bir vaka olmadığını duyurmuştu.

Zonguldak’ta menenjit şüphesi ile hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş'tan acı haber geldi.

DEFALARCA İLAÇ VERİLİP EVİNE GÖNDERİLDİ

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na giden 8'inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş, 4 Nisan'da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. İddiaya göre; burada yapılan kan tahlilinin ardından Savaş'a serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi. Baş ağrıları artan ve ense sertliği oluşan Çağla Savaş'ı ailesi, 6 Nisan'da uzman hekime muayene ettirdi. Savaş'a antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi. Ertesi gün daha da kötüye giden Çağla Savaş, tekrar aynı hastanenin acil servisine götürüldü ve tedavisine devam edilmesi gerektiği söylendi.

Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı

AMELİYATA ALINDI

8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş gibi şikayetlerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Savaş, burada menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 10 Nisan'da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatına alınan Çağla Savaş, entübe edildi. 

YAŞAMA TUTUNAMADI

1 haftadır çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi süren Savaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Çağla Savaş'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİR ALARMA GEÇTİ, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Menenjit iddiası sonrası kentte salgın endişesi artarken Zonguldak Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu durum, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli vaka olarak kaydedilmiş; okul idaresi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze yapılan bildirim üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 09.00'da Halk Sağlığı ekipleri tarafından okulda gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında; yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, okul kantini çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatılmış, ayrıca ailelere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup, mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir. Başta Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisleri olmak üzere tüm sağlık birimleri konuyu Valiliğimiz koordinasyonunda hassasiyetle takip etmektedir" denildi.

Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehri alarma geçiren küçük Çağla yaşama tutunamadı - Son Dakika
