Menteşe Belediye Başkanı\'nın Ailesine Molotofkokteyli Saldırısı: İki Çocuk Tutuklandı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANININ DEDESİNİN EVİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Olay, dün saat 22.10 sıralarında Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atılmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, "Nitelikli hırsızlık" ve "Kasten yangın suretiyle mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.