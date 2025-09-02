Menteşe Belediye Başkanı'nın Ailesine Molotofkokteyli Saldırısı: İki Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
Menteşe Belediye Başkanı'nın Ailesine Molotofkokteyli Saldırısı: İki Çocuk Tutuklandı

02.09.2025 23:41  Güncelleme: 23:43
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile bireylerine yönelik molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 16 ve 15 yaşındaki iki çocuk tutuklandı. Olay sonrası polis hemen harekete geçti ve şüpheliler yakalandı.

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANININ DEDESİNİN EVİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Olay, dün saat 22.10 sıralarında Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atılmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, "Nitelikli hırsızlık" ve "Kasten yangın suretiyle mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

