Menteşe Belediye Tiyatrosu, Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde Sahne Aldı

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Tiyatrosu, 19-25 Nisan arasında Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde sahne aldı.

Kazakistan, Özbekistan ve Estonya'dan tiyatro topluluklarının yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden ekiplerin de katıldığı 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde, Menteşe Belediye Tiyatrosu iki gün boyunca "Hayvanların Büyülü Dünyası" adlı oyunu sahneledi.

Tek perdelik müzikli çocuk oyunu, oyuncakların büyülü dünyasına yolculuk eden Arya isimli bir kız çocuğunun maceralarını anlatıyor. Renkli sahne tasarımı, eğlenceli hayvan karakterleri ve enerjik müzikleriyle dikkat çeken oyun, minik izleyiciler tarafından kahkahalar eşliğinde ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kültür ve sanatın pozitif gücüne yürekten inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Duyguların ve hayal gücünün ortak dili olan tiyatro, her yaştan insanı bir araya getiren evrensel bir sanattır. Özellikle çocuklar, tiyatro sanatı yoluyla empati kurmayı, farklı bakış açıları kazanmayı öğrenir; hayal güçleri gelişir. Bu nedenle tiyatroyu çocuklarımızla buluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Belediye Tiyatromuzun ulusal ve uluslararası festivallerde sahne alması bizleri son derece mutlu ediyor. Belediye Tiyatromuz kısa bir süre önce, davet üzerine Eskişehir'de sahne almıştı. Ekibimiz şimdi de Denizli'de yapılan Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde sahne aldı. Oyunumuzla çocuklarımızın hayal dünyasına dokunduk ve onların yüzünde bir tebessüm yarattık. Festivalde sahne almaktan çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."