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Muğla'da Yol Kenarına Atılan Bozulmuş Sucuklar İmha Edildi - Son Dakika
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Muğla'da Yol Kenarına Atılan Bozulmuş Sucuklar İmha Edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarına atılan bozulmuş ve küflenmiş sucuklar, Menteşe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 100 kilo bozulmuş sucuğu imha etti.

Muğla\'da Yol Kenarına Atılan Bozulmuş Sucuklar İmha Edildi
06.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:48
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarına kimliği belirsiz kişilerce atılan bozulmuş ve küflenmiş sucuklar ekiplerce imha edildi.

Menteşe Düğerek mevkiinde yol kenarında çok sayıda bozulmuş sucuk olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Menteşe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bozulmuş ve küflenmiş halde buldukları yaklaşık 100 kilo sucuğu imha etti.

Kaynak: AA
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