Mera Islahına 1,5 Milyar Lira Kaynak - Son Dakika
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Mera Islahına 1,5 Milyar Lira Kaynak

Mera Islahına 1,5 Milyar Lira Kaynak

Bakan Yumaklı, Mardinde mera ıslahı için 1,5 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

25.04.2025 15:21
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Mera ıslahına Dünya Bankası projesiyle 1,5 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Gölgelikler, sıvatlar, sondajla su çıkarılması gibi özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu bütçeden pay ayıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yumaklı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuz Çalısı Üretim Tesisi'ni inceledi, kurumun müdürü Menduh Dinler'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'de üretimi artırmak üzere çok farklı projeler yürüttüklerini, il müdürlüğünün 127 dekarlık alanda fidan yetiştirmekle ilgili çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Sadece belli ürünler ya da ürün grupları değil öncelikle bölgeye has olmak üzere badem, bıttım, fıstık ve nar gibi farklı ürünlerin fidanlarının yetiştirileceğini kaydeden Yumaklı, hedeflerinin kullanılmayan ya da ekonomiye kazandırılmayan arazilerde bu ağaç ve bitkilerin yayılımını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu yıl 3 milyon, gelecek yıl 6 milyon tuz çalısı bitkisi üretilecek

Özellikle mera ıslahları konusunda son yıllarda çok ciddi gayret sarf ettiklerini, ciddi bütçeler harcadıklarını anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Ancak iklim değişikliğinin bize getirdiği farklı bir dayatma da var, meralarımızla ilgili. Buralara yaptığımız maliyetler, masraflar bir süre sonra bizi tekrar başa getiriyordu. Tuz çalısı, meralarda ekilmek üzere yetiştiriliyor. Her türlü toprak şartlarında, tuzlu toprak şartlarında, kuraklıkla alakalı sorunlu olan yerlerde bile yetişebilen bir mera çalısı bu. Özellikle küçükbaş hayvanların çok severek tükettiği ve besin değeri olarak da yüksek bir bitki. Erozyonla mücadelede de yine erozyona karşı önemli bir direnç sağlayan bitki. Hayvancılık için ekonomik bir yönü var. İklim değişikliğinin dayattığı her türlü şarta göre tarımsal üretimin her alanında yeni projeler ve yeni yaklaşımlar getirmeye gayret ediyoruz."

Tuz çalısı bitkisinin de Türkiye'de mera ıslahları ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesi konusunda son derece önemli olacağına işaret eden Yumaklı, bu yıl 3 milyon, gelecek yıl da 6 milyon tuz çalısı fidanı üreteceklerini bildirdi.

Yumaklı, mera alanlarına dikilen bu fidanların 1,5-2 yıllık koruma sonrası doğada kalıcı adaptasyona da sahip olabildiğini dile getirerek, bu proje üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını anlattı.

"Son 25 yılda 25 milyon dekarı ıslah ettik"

Bu projenin gerçekleştiğini görmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Yumaklı, bu bitkinin yanı sıra mera yem bitkisi olarak bozkır otu, nohut geveni gibi farklı türlerin de yetiştirilmesini sağlayacaklarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 25 yılda 25 milyon dekarı ıslah ettik. 2025 yılında 2,6 milyon dekarlık alanı bu anlamda ıslah etmiş olacağız. Her bölgenin kendine özgü şartları var. Başta su konusu olmak üzere çok dikkatli olmamız gereken hususlarda da özellikle iklim dirençli bitkilerin yetiştirilmesi konusuna azami gayret sarf ediyoruz. Mera ıslahına Dünya Bankası projesiyle 1,5 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Gölgelikler, sıvatlar, sondajla su çıkarılması gibi özellikle hayvancılık yapan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bu bütçeden pay ayıracağız. Çadırlar, güneş panelleri, süt sağım makineleri, cihazlar gibi 1,5 milyar liralık rakamı tamamen bu alanda kullanacağız."

Mardin'e son 23 yılda 208 milyar liralık tarım, orman ve su alanlarında yatırım ve destek sağladıklarını kaydeden Yumaklı, 54 su ve sulama eserinin bulunduğunu dile getirdi.

Mardin'in başarısını daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yumaklı, "Bugün içinde bulunduğumuz bu alanın oluşması için gayret sarf eden Valiliğimiz, bunlarla ilgili çalışmalarda bizlere destek olan İl Başkanlığımız, değerli vekillerimiz, elbette teşekkürün en büyüğünü hak ediyor. Ben de bu çalışmalarda önderlik eden, çalışan, gayret sarf eden bütün Bakanlık mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da yer aldı.

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Kaynak: AA

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