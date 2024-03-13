Meral Akşener, emeklilere 7 bin TL ikramiye ve 11 bin TL zam önerdi - Son Dakika
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Meral Akşener, emeklilere 7 bin TL ikramiye ve 11 bin TL zam önerdi

Meral Akşener, emeklilere 7 bin TL ikramiye ve 11 bin TL zam önerdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı konuşmada, emeklilere verilen ikramiyenin 7 bin TL olmasını, seyyanen emeklilere 11 bin TL zam yapılmasını ve en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını önerdi. Akşener, iktidarın bu önerileri yerine getirmemesi durumunda emeklilerin cezasını kesmesi gerektiğini belirtti.

13.03.2024 23:29
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da konuştu, "Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin TL olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen emeklilerimize 11 bin TL zam yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz. İktidar bu dediğimizi yaparsa tamam, biz görevimizi yapmış oluyoruz. İktidar da hizmet etme görevini yerine getirmiş olacak ama yapmadığı takdirde o zaman görev sizin emekli kardeşlerim. Cezasını kesin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde ve Aksaray'da esnaf ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Aksaray'daki iftar programında açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

"EMEKLİLERİMİZ 'GEÇİNEMİYORUZ, AÇIZ' DİYOR"

"Aksaray'ımızda gezerken emekli kardeşlerimle karşılaştım. Söyledikleri şu, 'Geçinemiyoruz, açız.' Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira. 10 bin lirayla hele kira da veriyorsa bir emeklinin geçinebilmesi mümkün değildir. İYİ Parti olarak hem kanun teklifi verdik hem de uzun bir zamandır emeklilerimizin dertlerini dile getiriyoruz. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim, esnaf dükkanlarının içinde emeklilerimizin halini gördüm. Tarımla meşgul olan insanlarımızın halini gördüm. Atanamayan öğretmenlerimizi, tencere kaynatmakta zorlanan kadınlarımızı gördüm.

"EMEKLİLERİMİZ İÇİN 7 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ VE 11 BİN LİRA SEYYANEN ZAM ÖNERİYORUZ"

İYİ Parti olarak hem meclis kürsüsünde hem meclisin içinde emeklilerimizin dertlerini anlattık. EYT'lilerle ilgili yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz iradenin sonucunda EYT'li kardeşlerimiz birazcık sonuç aldılar ama o da eksik çıktı. Emeklilerimize verilen ikramiyenin 7 bin TL olmasını öneriyoruz. Ayrıca seyyanen emeklilerimize 11 bin TL zam yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öneriyoruz. İktidar bu dediğimizi yaparsa tamam, biz görevimizi yapmış oluyoruz. İktidar da hizmet etme görevini yerine getirmiş olacak ama yapmadığı takdirde o zaman görev sizin emekli kardeşlerim. Cezasını kesin. Bu yerel seçimlerde emeklilerin derdine çözüm bulunmuyorsa 2 kulağa 2 taraftan asılın ve sonuç itibariyle İYİ Parti'ye güç verin."

"SÖZ VERDİNİZ SÖZLERİNİZİ TUTACAKSINIZ, MÜLAKATI KALDIRACAKSINIZ"

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmenlere verdikleri mülakatları kaldırma sözünü hatırlatarak "Şimdi diyorlar ki Meral Hanım böyle konuşuyor ama hem emekliler için hem öğretmenler için para nerede? Suriyelilere para buluyorsun kardeşim. Türkiye'yi soyanlara para buluyorsun kardeşim. Onların vergilerini silmeye para buluyorsun kardeşim. Bulamadığın yer emekliler mi? Bulamadığın yer öğretmenler mi? Mülakatın kaldırılması lazım, söz verdiler. Söz verdiniz sözlerinizi tutacaksınız. Mülakatı kaldıracaksınız. Söz verdiniz, ben de her fırsatta bu sözünüzü size hatırlatacağım" diye konuştu.

"BİZİ GÜÇLÜ KILIN Kİ SİZİN ADINIZA MÜCADELE EDELİM"

Meral Akşener konuşmasına şu sözlerle son verdi:

"Tarımdan bahsetmiyorum bile girdiler aldı başını gitti ve hangi ürünü yetiştirirseniz yetiştirin netice itibarıyla o ürünü yetiştirdiğiniz parayla sattığınız para birbirini karşılamıyor. O nedenle bu dertlere çözüm üretmek için biz varız. Bize güç verin, bizi güçlü kılın ki sizin adınıza savaşalım, sizin adınıza mücadele edelim, sizin adınıza proje üretelim."

Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener, emeklilere 7 bin TL ikramiye ve 11 bin TL zam önerdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener, emeklilere 7 bin TL ikramiye ve 11 bin TL zam önerdi - Son Dakika
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