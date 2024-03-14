Meral Akşener İstanbul\'da Esnaf Ziyaretleri Yaptı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Küçükçekmece ve Avcılar ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener, gençlerin sıkıntısının anlatılması üzerine "Bu gençler buna müstahak değil. Biraz kulak çekin. Bana güç verin. Daha iktidara gelmeden ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben insanlar, dertler üzerinden konuşuyorum. Bu arkadaşları seçin, ondan sonra 4 sene var. İktidar, 4 sene bize nasıl hizmet edecek, bakın" dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un önce Küçükçekmece, ardından da Avcılar ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ile ilçe adaylarının da eşlik ettiği ziyaretlerde bir kadın, "Bir oyum Meral'e, bir oyum Kemal'eydi. Olmadı ama" demesi üzerine Akşener de esprili dille "Şimdi iki oyun Meral'e" karşılığını verdi.

"KAZANDIĞINDA BİR GÜN ORUÇ TUTACAĞIM"

Bir başka kadın da Akşener'e "Sen kazandığın zaman bir gün oruç tutacağım. İnşallah kazanırsın. Kadınlarımızın gururusun" ifadesini kullandı. Akşener de kadına partisinin rozetini hediye ederek "Kazanacağız" dedi.

"GENÇLER BUNA MÜSTAHAK DEĞİL"

Daha sonra bir çiçekçi dükkanına uğrayan Akşener'e dert yanan esnaf, iki çocuk babası olduğunu belirtti. Tıp fakültesinde okuyan çocuğunun yurt dışına gitmek istediğini anlatan esnafa Akşener, "Umut yok. Hakikaten bu gençler buna müstahak değil. Biraz kulak çekin. Bana güç verin. Daha iktidara gelmeden ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben insanlar, dertler üzerinden konuşuyorum. Bu arkadaşları seçin, ondan sonra 4 sene var. İktidar, 4 sene bize nasıl hizmet edecek, bakın" dedi.

"SON SEÇİMLERDE SİZE UYUZ OLDUK"

Avcılar'da da bir dükkan içerisinde karşılaştığı KYK yurdunda kalan üniversite öğrencisi, metrobüslerdeki kalabalıkları Akşener'e şikayet etti. İnşaat bölümünde eğitim alan genç, "Artık İstanbul çile gibi geliyor. 6 kişilik odalarda kalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Artık insanlar okumak istemiyor. Çoğu kişi okulu bırakıyor" dedi. Genç, ayrıca Akşener'e esprili bir dille "Ben sizi seviyordum ama son seçimlerde uyuz olduk" diye konuştu, Akşener de "Seçmen, siyasetçiye çok rahat söyleyebilir, talep iletebilir" karşılığını verdi.