Meral Akşener: İYİ Parti, Milletin Sesidir

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün burada bir tahterevalli oyununa vermek için geldik. İYİ Parti olarak biz; milletimiz bir tarafa, partimiz bir tarafa dedik. Sayın Erdoğan diyordu ki, 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' ama sonra gördük ki, herkesin çok rahatı varmış. Yani AK Parti'nin varlığından CHP memnun, CHP'nin varlığından AK Parti memnun; bizden kimse memnun değil. Niye memnun değil? Çünkü biz, sizin sesiniz olmak üzere yola çıktık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de partisinin Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin'e destek için ilçeye geldi. Esnaf ziyareti öncesinde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgiyi dile getirerek konuşmasına başladı. Akşener, özetle şunları söyledi:

"Bugün burada bir tahterevalli oyununa vermek için geldik. İYİ Parti olarak biz; milletimiz bir tarafa, partimiz bir tarafa dedik. Başından itibaren milletimizin yanında yer almak için ittifaklarda yer aldık. 2019 ittifakını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizzat biz teklif ettik. 19 ilçe, 4 belde ile ayrıldık, bitirdik ama İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi şehirlerin alınmasına vesile olduk. Çünkü Sayın Erdoğan diyordu ki, 'İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' ama sonra gördük ki, herkesin çok rahatı varmış. Yani AK Parti'nin varlığından CHP memnun, CHP'nin varlığından AK Parti memnun; bizden kimse memnun değil. Niye memnun değil? Çünkü biz, sizin sesiniz olmak üzere yola çıktık. Siz, bizim velinimetimizsiniz. Yani milletimiz, siyasetçinin velinimetidir. Ben tam 3 yıl boyunca esnaf gezdim. Bu dükkanların içinde hiçbir başka partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Onların derdini, müşterilerinin derdini dinledim.

"BİZ VARIZ, EDİZ VAR"

Çiftçiyi öğrendim. Mazot parasının neye mal olduğunu öğrendim ve yem parasının, ucuza alınan sütün ve büyük faturalar ödenen elektriğin, gübrenin, işçi parasının ne kadar çiftçiyi, üreticiyi yıktığını ama buna karşılık ürettikleri mamule, mala, ürüne yeteri kadar değer verilmediğini gördüm bu dükkanların içinde. Kızı ya da oğlu 87 puan, 93 puan alanı gördüm ama mülakatta 67-73 puan alan arkadaşının tayin edildiğini ama diğer çocuğun atanmadığını gördüm. Yani haksızlık gördüm ve bunu dile getiren hiçbir siyasetçinin var olmadığını gördüm. Çünkü gördüm ki, sizi kandırıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Diyorlar ki size, 'Ey Uzunköprü, bize oy vermezseniz AK Parti gelir'. AK Partililer de diyor ki, 'Ey Uzunköprü, bize oy vermezseniz CHP gelir'. Ben de diyorum ki, 'Ey değerli hemşehrilerim. Biz varız, Ediz var.

"BÜTÜN EMEKLİLERİN OYUNA TALİBİM"

Şimdi birbirine sövmeyen, birbirine hakaret etmeyen, daha iyi hizmet ederim iddiasıyla, rekabetiyle yola çıkan bir İYİ Parti ve bir kara oğlan, Ediz kardeşim, evladım var. Kendini beğenmişlik yapmayacak. Belediyenin kapısı açık olacak. Özellikle gençlerin umutlarını yeniden yeşertecek. Akrabalarını, yandaşlarını, dostlarını kayırmayacak. Liyakate dikkat edecek ve en önemlisi çalmayacak, çaldırmayacak. Tam bu seçimin başından beri 3 kol üzerinde ısrarla duruyorum. Emekliler Hakkari'de aç, Uzunköprü'de de aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin geçinmesi mümkün değildir. Diyorum ki Sayın Erdoğan, 5 gün kaldı. Bu 5 gün içinde, her şey iki dudağının arasında. Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 7 bin lira vereceksin. Sonra her bir emekliye 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. En düşük emekli aylığını asgari ücret kadar yapacaksın. Yaptın yaptın; yapmadın, bütün emeklilerin oylarına talibim. Söz veriyorum, şahsen kendime oy istiyorum. Elimden tutun, güç verin. Görün, haklarınızı söke söke nasıl alacağım ben."