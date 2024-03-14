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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti.

Akşener, Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, girdiği iş yerlerinde Kavuncu ve Günler'e oy istedi.

Telefon aksesuarları satan bir iş yerinde, "Oylarınıza talibiz." diyen Akşener'e dükkan sahibi, herkes gibi kendisinin de bir siyasi görüşü olduğunu ve bu doğrultuda oyunu kullanacağını söyledi.

Akşener de "Zaten 'Kime oy vereceksiniz.' demedim. Oylarınıza talibiz, inşallah sizi ikna edebiliriz." dedi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından bir vatandaş, Akşener'den emeklilerin hakkını savunmasını istedi.

Akşener, birinci olarak emeklileri, ikinci olarak da atanamayan öğretmenleri en çok konuştuğunu belirterek, "17 gün kaldı. Çözerlerse gidin oylarınızı verin ama çözmezlerse ceza kesin." diye konuştu.

Trafik ve metrobüste yoğunluk şikayeti

Meral Akşener, Küçükçekmece'nin ardından Avcılar'da esnafı ziyaret etti.

Bir öğrenci, İstanbul'un trafiğinden ve metrobüslerdeki yoğunluktan şikayet ederek, birçok kişinin bu nedenle okula gitmek istemediğini söyledi.

Aynı fikirde olduğunu söyleyen Akşener, sığınmacılar ve yabancı öğrenciler konusunda bazı kurallar konulması gerektiğini dile getirdi.

İnşaat bölümünde okuduğunu söyleyen öğrenci, babasının Akşener'e oy verdiğini ancak kendisinin farklı düşündüğünü ifade etti.

Akşener de "Uyuz oldun yani. Söyle oğlum, siz seçmensiniz, siyasetçiye istediğini söyleyeceksin." ifadesini kullandı.