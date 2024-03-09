Meral Akşener: Safranbolu'yu dünyanın incisi yapmak isteyen Hakan Peker'e ihanet mümkün değil

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu'da partisinin Belediye Başkan adayı Hakan Peker ile ilgili; "Safranbolu'ya gelip hizmet etmek için, Safranbolu'yu dünyanın incisi yapmak için annesinden aldığı feyzle, bu milletten aldığını bu millete ödemek için belediye başkan adayı olmayı talep eden bir insanın Safranbolululara ihanet etmesi mümkün değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karanbük'te Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda partisinin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker, sanatçılar Zafer Peker, Burak Kut ve Reyhan Karaca'nın verdiği konsere katıldı. Akşener burada şöyle konuştu:

"Dediler ki, 'Hakan Peker seninle görüşmek istiyor'. Allah Allah, bu kadar meşhur bir sanatçı ve gerçekten büyük bir başarıya imza atmış bir sanatçı benimle ne görüşmek ister? Geldi, dedi ki; 'Abla, ben Safranbolu'ya aşığım. Bu bölgenin evladıyım, bu bölgede yetiştim, bu bölgede doğmuş bir annenin yetiştirdiği bir çocuğum. Dolasıyla milletimden aldım. Milletim beni alkışladı, milletim beni meşhur etti. Sanatımla gökyüzüne çıkardı, şimdi milletime ödeme zamanı. Safranbolu'nun gençlerine, kadınlarına, Safranbolu'nun yaş almışlarına hizmet etme zamanı. Elimdeki imkanları, elimdeki networkü, ilişkileri Safranbolu için kullanıp; Safranbolu'yu Türkiye'nin incisi olmasının ötesinde dünyanın incisi yapmak üzere belediye başkan adayı olmak istiyorum' dediğinde, inanın şok geçirdim. Hemen dedim ki; 'Tabii başkanım, Allah bin kere senden razı olsun.'

İstanbul'da fevkalade bir hayat sürerken, dünyanın herhangi bir şehrinde fevkalade bir hayat sürebilirken; Safranbolu'ya gelip Safranbolu'ya hizmet etmek için, Safranbolu'yu dünyanın incisi yapmak için annesinden aldığı feyzle, bu milletten aldığını bu millete ödemek için Safranbolu'da belediye başkan adayı olmayı talep eden bir insanın Safranbolululara ihanet etmesi mümkün değildir. Safranbolu'da yaşayan herhangi bir gence yanlışlık yapması mümkün değildir. Safranbolu'da yaşayan esnaflara hizmet etmemesi mümkün değildir. Safranbolu'nun becerikli kadınlarını daha üst bir noktaya çıkarmaması mümkün değildir. Herhangi bir çıkar için, herhangi bir mevki için, makam için bu talebi dile getirmediğinden dolayı ben huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun diyorum.

Şimdi düşünün, hayal edin; burada lezzet festivallerinin yapıldığını. Burada dünyanın en önemli sanatçılarının gelip sanat festivallerinin yapıldığını. Türkiye'nin turistik şehri, dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olduğunu. İşsiz bir tane gencin kalmadığını, herkesin gelirinin arttığını ve Safranbolu'nun dünya tarafından bilindiğini hayal edin. İşte Hakan Peker bu iddiayla karşınızda."