16.04.2026 09:51  Güncelleme: 10:48
(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, 200 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Bu kapsamda merkezde çocukların da katıldığı bir kutlama programı düzenlenerek, pasta kesildi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, her yaştan ziyaretçiyi bilimle buluşturarak doğa dostu yaşam bilincini güçlendirmeyi sürdürüyor. Beş yaş ve üzeri ziyaretçilere açık olan merkezde; doğa, enerji verimliliği, iklim, çevre ve astronomi temalı içeriklerle öğrenme imkanı sunuluyor.

Ziyaretçiler, interaktif sergi alanları ve deney düzenekleri aracılığıyla sürece aktif katılım sağlıyor. Merkez; interaktif sergi alanları, deney düzenekleri ve uygulamalı öğrenme istasyonlarıyla, bilimi eğlenceli ve erişilebilir hale getiriyor. Özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan atölye çalışmaları ile iklim değişikliği, sıfır atık bilinci ve sürdürülebilir yaşam konuları uygulamalı etkinliklerle aktarılıyor.

Merkezi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve eğitim kurumları, merkeze ilişkin detaylı bilgiye ve etkinliklere "mersinbilimmerkezi.com" sayfası üzerinden ulaşabiliyor.

"Amacımız, bilimi eğlenceli ve merak uyandıran bir hale getirmek"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, 200 bin ziyaretçiye ulaşmanın kendileri için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Amacımız, bilimi her yaştan insan için erişilebilir, eğlenceli ve merak uyandıran bir hale getirmek. Ziyaretçilerimizin burada deneyimleyerek öğrenmesi, soru sorması ve keşfetmesi, bizim en büyük kazanımımız. Özellikle çocukların gözlerindeki o heyecan, doğru yolda olduğumuzu bize her gün yeniden gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizi tercih eden tüm ziyaretçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha fazla kişiyi bilimle buluşturmaya devam edeceğiz. Nice 200 binlere" diye konuştu.

Merkez öğretmenleri, çocuklara bilimi sevdiriyor

Merkezde görev yapan eğitimciler de ziyaretçi sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu, şu sözlerle dile getirdi:

-Astronom Dr. Yonca Karslı: "Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi; gökyüzüne birlikte baktığımız, bilimi paylaştığımız yolculuğun en anlamlı duraklarından birisi. Planetaryum kubbemiz altında daha nice keşiflerde buluşmak dileğiyle."

-Çevre mühendisi Gizem Bal: "Mercan Bilim Merkezi, öğrencilerimizin bilimi yaşayarak öğrenebileceği harika bir ortam. 200 bin ziyaretçi bunu açıkça gösteriyor."

-Coğrafya öğretmeni Rozalin Avcı: "Burada çocukların gözlerindeki merakı görmek çok değerli. Bilimle tanışmaları açısından büyük bir fırsat."

-Fen bilimleri öğretmeni Meryem Dönmez: "Teorik bilgilerin uygulamayla birleştiği çok güzel bir bilim merkezi. Bilimle iç içe bir ortamda öğrencilerimizin heyecanını görmek, bizi çok mutlu ediyor."

-Fizik öğretmeni Barış Güçtekin: "Mercan Bilim Merkezi, çocukların hayal gücünü ve merakını geliştiren çok değerli bir merkez. Burada öğrenmeleri çok daha kalıcı oluyor. Öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim."

Öğrenciler ise şunları söyledi:

-Ecrin Çarpar: "İlk defa görüyorum. Bilimi öğrenmek eğlenceli olabiliyormuş. İlk defa bu kadar farklı bilim aletlerini gördüm. Çok güzel bir gündü. Fen Bilimleri dersime de örnek oldu."

-Anıl Ulak: "Arkadaşlarımla deney yapmak keyifliydi. Derslerimize örnek oldu. Burada birçok deney düzeneği gördüm. Yine gelmek isterim."

-Narin Yazgan: "Buradaki öğretmenler bize birçok şey gösterdi. Derslerde gördüğümüz konuları burada deneyimleyebiliyor, görüp öğrenebiliyoruz. İyi ki çocuklar için böyle bir yer açılmış."

Kaynak: ANKA

