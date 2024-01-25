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Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı - Son Dakika
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Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel bir adım atan Merkez, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

25.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 14:42
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısını yapan PPK, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Merkez Bankası böylece art arda 8 toplantıda faiz artışına gitti. Ekonomistler de TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırmasını bekliyordu.

MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

PPK'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi: "Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

"PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

"MİKTARSAL SIKILAŞMA DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45\'e çıkardı
YORUMLAR (18)
  • Ahmet Demir: uçuyoruz.Kıskanıyorlar bizi heytt Yanıtla 8 123
  • Akın Dündar: NAS'LAR ? İPTAL Mİ ?? Yanıtla 5 125
  • Medeni yener: Bu fakır varken fayız olmaz Yanıtla 5 108
  • ALI YANIK: Ülkenin anahtarını faiz baronlarından kurtaracak tek kişi Ekrem İMAMOĞLU'dur. Yanıtla 39 60
  • hakan bulut: Hani faiz haramdi.ne olduda faiz bu kadar değerli oldu. Yanıtla 4 91
  • can ok: Ne kadar yukselirse yukselsin ben dolarda kalmaya devam Yanıtla 6 66
  • Serkan Basar: Faiz sebep enflasyon sonuç :) Yanıtla 3 66
  • tolga karabulut: 2023 de LOZAN ANTLAŞMASI BİTSİN UÇUCAZ DİYENLER NAS BİTTİ HERALDE 2023 DE SEÇİMDEN SONRA HERŞEY BİTİCEK YENI ZAMLAR LOADING :d 14 53
  • özkan milezoğlu: olan fakire yararı zengine parayı koy faizi ye miss Yanıtla 4 59
  • Arzum Baskara: Sen bu akilla cok yasamassin 5 16
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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